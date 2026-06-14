كأس العالم | تشكيل منتخب ألمانيا و كوراساو.. هافيرتز يقود الماكينات

أعلن جوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا عن التشكيل الرسمي لمواجهة كوراساو المقررة في الثامنة من مساء اليوم الأحد، على ملعب هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لكأس العالم 2026.

ستعد منتخب ألمانيا لمواجهة كوراساو في افتتاح مشوار المنتخبين ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وتنطلق المباراة في إطار منافسات المجموعة الخامسة اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة





وجاء تشكيل منتخب ألمانيا

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: كيميتش، جوناثان تاه، شلوتربيك، براون

الوسط: نميشا، بافلوفيتش، موسيالا

الهجوم: هافيرتز، ساني، فيرتز

بينما جاء تشكيل كوراساو

حراسة المرمى:روم

الدفاع: فونفيلي، أوبيسو، بازور، فلورانوس

الوسط: كومينيكا، باكونا، ج باكونا، تشونج

الهجوم: لوكاديا، هانسين