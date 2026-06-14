قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد الغفار: الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي استثمرت تريليون جنيه في الصحة
القيادة المركزية الأمريكية: إنقاذ 14 بحارا هنديا عالقين في بحر العرب
أكسيوس: الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت تم بموافقة أمريكية
الأمن يكشف حقيقة واقعة الاعتداء على راكب داخل موقف بالقاهرة بسبب الأجرة
أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالقليوبية..صور
ننشر أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في المنوفية.. صور
"فُوة" الأسيرة خلف جدران النسيان.. متى تفتح اليونسكو أبواب العالمية لثالث مدن الآثار الإسلامية؟
البترول تعلن إضافة 12 ألف برميل يوميًا من الزيت الخام والمتكثفات
توجيهات رئاسية.. المالية: مليار جنيه زيادة في المعاشات وتحسين الأجور خلال أيام
قبل ما تدخل العيادة.. موقع رسمي يكشف حقيقة الطبيب وتخصصه المعتمد
رئيس الوزراء يتابع موقف تدبير الاعتمادات المالية لتوفير احتياجات الدولة من المنتجات البترولية
الجبلاية يدعم بيان الاتحادات المتأهلة للمونديال رفضًا لتصريحات رئيس يويفا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم | تشكيل منتخب ألمانيا و كوراساو.. هافيرتز يقود الماكينات

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا
حسام الحارتي

أعلن جوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا عن التشكيل الرسمي لمواجهة كوراساو المقررة في الثامنة من مساء اليوم الأحد، على ملعب هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لكأس العالم 2026.

ستعد منتخب ألمانيا لمواجهة كوراساو في افتتاح مشوار المنتخبين ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وتنطلق المباراة في إطار منافسات المجموعة الخامسة اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة


 

وجاء تشكيل منتخب ألمانيا

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: كيميتش، جوناثان تاه، شلوتربيك، براون

الوسط: نميشا، بافلوفيتش، موسيالا

الهجوم: هافيرتز، ساني، فيرتز

بينما جاء تشكيل كوراساو

حراسة المرمى:روم

الدفاع: فونفيلي، أوبيسو، بازور، فلورانوس

الوسط: كومينيكا، باكونا، ج باكونا، تشونج

الهجوم: لوكاديا، هانسين

جوليان ناجلسمان منتخب ألمانيا كوراساو تكساس الأمريكية كأس العالم كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

صورة تعبيرية

فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل غدا.. ومقدم الحجز 100 ألف جنيه

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

منتخب مصر

الماتش الساعة كام.. موعد مباراة مصر وبلجيكا في المونديال والقنوات الناقلة

الشهادة الإعدادية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم؟

ترشيحاتنا

رأس السنة الهجرية

ما حكم صوم يوم رأس السنة الهجرية؟.. الإفتاء توضح الرأي الشرعي

الوضوء

ما حكم المحافظة على الوضوء طوال الوقت وبيان فضله؟.. الإفتاء توضح

امتحانات الثانوية الأزهرية

غرفة العمليات المركزية: تعرض 6 طالبات من الثانوية الأزهرية لحادث أثناء توجههن لامتحان اليوم

بالصور

بعد نجاح «علي كلاي».. درة تدرس أكثر من عرض لرمضان 2027 وتواصل "قلب شمس"

درة
درة
درة

مخاطر عند تناول البازلاء الخضراء | احذرها

البازلاء
البازلاء
البازلاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

أسهل طريقة لعمل أم على

اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على

فيديو

شاب مصري

شاب يرفع العلم المصري داخل المسجد الأقصى ويثير تفاعلًا واسعًا | صور

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

إيراهيم النجار

إبراهيم النجار: الحرب علي إيران.. وحدود القوة الأمريكية!

جامعة دمنهور

جامعة دمنهور تتصدر الجامعات المصرية في مؤشر سرعة الاستجابة لمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء

المزيد