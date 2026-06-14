مجاهد يشيد بـ نجم المغرب الشاب

علق أحمد مجاهد عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق علي مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026 والتي اقيمت صباح اليوم وانتهت بالتعادل الايجابي.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”:"حضرت مباراة المغرب و البرازيل و لفت نظري بشدة من بداية المباراة اللاعب رقم 6 في المغرب و سألت الأخوة في الجامعة المغربية عنه قالوا هذا اللاعب من مواليد أكتوبر ٢٠٠٧ و إسمه أيوب بوعدي و يلعب في ليل الفرنسي و انتهت المباراة و هو أفضل لاعب في الفريقين

وأضاف :" مواليد أكتوبر ٢٠٠٧ و غيره في المنتخبات مواليد ٢٠٠٨ و ناس في مصر كانت تنادي باستمرار ٢٠٠٥ كمسابقة ناشئين بالمناسبة لامين يامال مواليد ٢٠٠٧"