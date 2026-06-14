قرار حاسم من لاعبي منتخب البرتغال في كأس العالم

قرر لاعبي منتخب البرتغال بالكامل ارتداء حظاظات عليها اسم ديجيو جوتا نجم ليفربول والمنتخب خلال كل مباريات المنتخب في كاس العالم تخليدا لذكراه.

و توفي جوتا منذ فتره في حادث سير مروع ليسبب صدمه كبيره لجماهير كرة القدم العالمية .

وفي سياق متصل انتهت منافسات اليوم الثالث من بطولة كأس العالم 2026 والتي شهدت أداء ونتائج مميزة للمنتخبات العربية في افتتاح مشوارها بالمونديال.

البداية كانت لمنتخب قطر الذي حقق التعادل الإيجابي في الوقت القاتل أمام سويسرا في كأس العالم فيما فلت البرازيل بنقطة التعادل أمام منتخب المغرب الذي سيطر على المباراة بالكامل.

كما حقق منتخب أستراليا الفوز على منافسه تركيا بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في أمريكا بتنظيم مشترك مع المكسيك وكندا.

وفرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على مواجهة منتخب المغرب ونظيره البرازيلي، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ميتلايف"، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026.