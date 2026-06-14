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الجبلاية يدعم بيان الاتحادات المتأهلة للمونديال رفضًا لتصريحات رئيس يويفا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجبلاية يدعم بيان الاتحادات المتأهلة للمونديال رفضًا لتصريحات رئيس يويفا

هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
إسلام مقلد

تعرب اتحادات كرة القدم في: (مصر ، الرأس الأخضر، كوراساو، أوزبكستان، الكونغو، هايتي، الجزائر، تونس، المغرب، غانا، السنغال، كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا)، عن خيبة أملها الشديدة ورفضها الحازم للتصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ألكسندر تشيفيرين، والتي وصف فيها بعض مباريات كأس العالم الموسعة بأنها "غير مثيرة للاهتمام".

وأكدت هذه الاتحادات، بحضور الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، الدكتور مصطفى عزام، أنه لا توجد مباراة غير مهمة في كأس العالم، وأن هذه الادعاءات تتجاهل تضحيات وطموحات اللاعبين والمنظومة الكروية والجماهير حول العالم.

انجاز التأهل لكأس العالم

وأوضح البيان، أن التأهل لكأس العالم يمثل إنجازًا تاريخيًا وحلمًا للأجيال في دول مثل الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان، في حين يمثل العودة للمحفل العالمي بعد غياب طويل معنى خاصًا لملايين المشجعين في الكونغو وهايتي.

وشددت الاتحادات على أن قوة كرة القدم تنبع من عالميتها وعدم اقتصارها على مجموعة محدودة من الدول، مؤكدة أن المشاركة في البطولة تلهم الأجيال وتسهم في تطوير اللعبة وتعد مصدرًا للفخر والوحدة للمجتمعات.

جدارة واستحقاق

واختتمت الاتحادات بيانها بالتأكيد على أن كل منتخب تأهل للبطولة قد حجز مكانه بجدارة واستحقاق، ويستحق الاحترام الكامل، وأن كل مباراة تحمل قيمة ومعنى لملايين الأشخاص.

وجدد الموقعون والمتضامنون رفضهم لتصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي، معيدين التأكيد على ضرورة استمرار نمو كرة القدم في خلق الفرص وإلهام الأجيال الجديدة وتعزيز الطبيعة العالمية الحقيقية للعبة الكروية.

وقع على البيان كل من اتحاد الرأس الأخضر، اتحاد كوراساو، اتحاد أوزبكستان، اتحاد الكونغو، واتحاد هايتي لكرة القدم.

وجاء البيان بالتضامن مع الاتحاد الجزائري، الاتحاد التونسي، الجامعة الملكية المغربية، الاتحاد المصري، الاتحاد الغاني، الاتحاد السنغالي، الاتحاد الإيفواري، واتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم.

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