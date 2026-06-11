35 ألف مباراة تزين حصاد مسابقات اتحاد الكرة في موسم 2025-2026

تكشف الإحصائية الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم لعدد المباريات التي أقيمت تحت إشرافه وإدارته خلال الموسم الرياضي 2025-2026، عن تخطي إجمالي المواجهات حاجز الـ 35 ألف مباراة في مختلف المسابقات والدرجات والمراحل السنية، وهو الرقم الذي يعكس طفرة تنظيمية هائلة وجهداً إدارياً استثنائياً بذلته المنظومة بالكامل على مدار مواسم متلاحقة لضمان استمرار دوران عجلة الكرة المصرية بكفاءة واحترافية.

ويعرب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن بالغ تقديره واعتزازه بحجم الضغط والمسئولية الكبيرة التي تحملتها اللجان التنفيذية داخل الاتحاد، وفي مقدمتها لجنة الحكام التي نجحت في توفير الأطقم التحكيمية لإدارة هذا الكم الهائل من اللقاءات، بجانب لجنة المسابقات التي تولت تنظيم الجداول والمواعيد والملاعب، وإدارة شئون اللاعبين، بالإضافة إلى المنظومة الإدارية والفروع التي واصلت العمل ليل نهار لخدمة الأندية والمسابقات في مختلف أنحاء الجمهورية ليخرج الموسم إلى بر الأمان.