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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يقترب من المشاركة في السوبر المصري بدعوة خاصة من اتحاد الكرة

الأهلي
الأهلي
حسن العمدة

استقر مسؤولو اتحاد الكرة على توجيه دعوة للنادي الأهلي للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر المصري، والتي تستضيفها دولة الإمارات، وذلك بعد اكتمال عقد الفرق المتأهلة رسميًا للبطولة.

المشاركون فى كأس السوبر المصري

وضمن الزمالك المشاركة في السوبر بصفته بطل الدوري المصري الممتاز، فيما تأهل بيراميدز بعد تتويجه بلقب كأس مصر، بينما حجز المصري البورسعيدي مقعده عقب فوزه ببطولة كأس الرابطة.

وبحسب مصادر، فإن الاتجاه داخل اتحاد الكرة يميل إلى منح الأهلي بطاقة الدعوة الخاصة للمشاركة في البطولة، لما يتمتع به النادي من جماهيرية كبيرة وقيمة تسويقية تساهم في زيادة الزخم التنافسي والجماهيري للحدث، فضلاً عن تعزيز العوائد المالية للبطولة.

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من كأس السوبر المصري في الإمارات، تنفيذًا للاتفاق المبرم بين اتحاد الكرة والجهات المنظمة هناك، والذي يقضي باستضافة نسختين متتاليتين من البطولة.

وكان الأهلي قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، خلف الزمالك المتوج باللقب وبيراميدز صاحب الوصافة، كما ضمن المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

اتحاد الكرة الأهلي كأس السوبر المصري

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