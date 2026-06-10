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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تطورات مهمة في ملف تجديد حسين الشحات.. عموتة يمنح لاعب الأهلي فرصة جديدة للبقاء

حسين الشحات
حسين الشحات
محمود أحمد

بدأت ملامح المرحلة الجديدة داخل النادي الأهلي تتشكل سريعاً بعد الاستقرار على تعيين المغربي الحسين عموتة مديراً فنياً للفريق، حيث لم تعد التحركات الحمراء مقتصرة على ملف الصفقات والتدعيمات فقط بل امتدت أيضاً إلى حسم مصير عدد من اللاعبين الذين انتهت عقودهم أو اقتربت من نهايتها وفي مقدمتهم حسين الشحات جناح الفريق المخضرم.

وشهدت الساعات الأخيرة تطورات مهمة في ملف تجديد عقد الشحات بعدما كثفت إدارة الكرة اتصالاتها مع اللاعب لحسم موقفه النهائي من الاستمرار داخل القلعة الحمراء في ظل رغبة الإدارة في غلق الملف قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

جلسة مع حسين الشحات 

وكان سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال المشرف العام على الكرة قد عقد جلسة مع حسين الشحات خلال الفترة الماضية عرض خلالها تجديد التعاقد لمدة موسمين مقابل 25 مليون جنيه سنوياً مع إلغاء بند نسبة المشاركة الذي كان يتضمنه عقد اللاعب السابق.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الأهلي ينتظر الرد النهائي من الشحات خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة أن إدارة النادي حددت سقفاً واضحاً للعقود الجديدة ضمن خطة تهدف إلى تقليل الفوارق المالية بين اللاعبين والحفاظ على الاستقرار داخل غرفة الملابس.

ورغم تمسك الأهلي باستمرار اللاعب فإن إدارة النادي تدرك وجود اهتمام جاد من جانب أهلي طرابلس الليبي بالحصول على خدمات الشحات حيث من المنتظر عقد جلسة بين مسؤولي النادي الليبي واللاعب خلال الفترة المقبلة لاستطلاع موقفه النهائي.

وتأتي أهمية الملف في توقيت حساس بعدما أصبح الحسين عموتة على أعتاب قيادة الفريق رسمياً، حيث تشير مصادر مقربة من الملف إلى أن المدرب المغربي يفضل استمرار العناصر صاحبة الخبرات الكبيرة داخل الفريق خلال الموسم الأول له وهو ما يعزز فرص بقاء حسين الشحات الذي يعد أحد أكثر اللاعبين خبرة وتأثيراً داخل قائمة الأهلي.

كوكا يقترب من التجديد 

وفي الوقت نفسه شهد ملف أحمد نبيل "كوكا" انفراجة واضحة بعدما أبدى اللاعب مرونة أكبر تجاه فكرة التجديد رغم امتلاكه عدة عروض خارجية أبرزها من الدوري الكرواتي.

وأكدت المصادر أن كوكا بات أقرب للاستمرار مع الأهلي بعدما أبدى ترحيباً بالعرض المقدم من إدارة النادي فيما قد تشهد الأيام المقبلة جلسة حاسمة تنتهي بتوقيع العقود الجديدة بشكل رسمي.

وتسعى إدارة الأهلي إلى غلق ملفات التجديد سريعاً قبل انطلاق المشروع الفني الجديد بقيادة عموتة الذي يرغب في بدء مهمته بقائمة مستقرة وقوام أساسي مكتمل خاصة أن الفريق مقبل على موسم مزدحم بالتحديات المحلية والقارية.

وبينما تبدو الأمور أقرب إلى الانفراج في ملف كوكا يبقى القرار النهائي في يد حسين الشحات الذي يدرس حالياً العرض الأحمر وسط اهتمام خارجي متزايد لتظل الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مصير أحد أبرز نجوم الأهلي خلال السنوات الأخيرة.

النادي الأهلي الأهلي الحسين عموتة حسين الشحات سيد عبد الحفيظ

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