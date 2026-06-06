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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

احتفالية كبرى لمنتخب الناشئين باتحاد الكرة

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
ياسمين تيسير

أقام الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس الإدارة، حفل تكريم لبعثة منتخب مصر تحت 17 عامًا، وذلك عقب الحصول على الميدالية البرونزية في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالمغرب.

ونجح منتخب مصر تحت 17 عامًا، بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للناشئين، كما حقق أول ميدالية مصرية في البطولة منذ 29 عامًا، والثانية في تاريخ مشاركات المنتخب بكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا، بعد التتويج باللقب عام 1997.

وشهد حفل التكريم حضور وليد درويش ومصطفى أبو زهرة وطارق أبو العينين ومحمد أبو حسين وإيناس مظهر، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى جانب الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد.

كما شهد الحفل حضور أسر لاعبي منتخب مصر تحت 17 عامًا، حيث اختتم بالتقاط الصور التذكارية للجهاز الفني واللاعبين وأسرهم مع مسؤولي الاتحاد، احتفالًا بالإنجاز القاري.

وأعلن أبو ريدة خلال الحفل مضاعفة مكافآت الفوز بالميدالية البرونزية في كأس الأمم الأفريقية والتأهل لكأس العالم، للجهاز الفني ولاعبي منتخب الناشئين.

كما قام الدكتور وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، رئيس بعثة منتخب الناشئين في المغرب والمشرف على المنتخب، بإهداء الميدالية البرونزية لكأس الأمم الأفريقية، للمهندس هاني أبو ريدة، تقديرًا للدعم الكبير الذي حظي به المنتخب خلال الفترة الماضية.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17 عامًا، الذي يقوده حسين عبد اللطيف، كلًا من عبد الستار صبري مدرب عام، كريم أيمن مدرب مساعد، أمير عبد الحميد مدرب حراس المرمي، علاء عبد العزيز مدير ادارة المنتخبات، شادي الشريف مدير إداري، شادي الجيلاني محلل أداء، محمد عز معد بدني، عمرو طه رئيس الجهاز الطبي، محمد الششتاوي أخصائي علاج طبيعي، أحمد ممدوح أخصائي تدليك، وجيه حسن عامل مهمات وأحمد درويش منسق إعلامي.

منتخب الناشئين المغرب كاس الامم الافريقية

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