خريطة الراحلين والعائدين في الأهلي.. قرارات حاسمة تنتظر المدرب الجديد |تفاصيل مهمة

بدأت ملامح قائمة النادي الأهلي للموسم الجديد تتضح تدريجيًا في ظل التحركات المكثفة التي تقوم بها إدارة القلعة الحمراء لإعادة ترتيب الأوراق قبل انطلاق الموسم المقبل سواء فيما يتعلق باللاعبين المعارين والعائدين أو العناصر المرشحة للرحيل بشكل نهائي أو مؤقت.

وتنتظر إدارة الأهلي رؤية المدير الفني الجديد لحسم عدد من الملفات المهمة خاصة أن الفريق مقبل على موسم استثنائي يسعى خلاله للحفاظ على هيمنته المحلية والقارية مع بناء فريق أكثر جاهزية للمستقبل.

استمرار إعارة عمر الساعي

في الوقت نفسه تتجه النية داخل النادي إلى تجديد إعارة لاعب الوسط عمر الساعي إلى المصري البورسعيدي بعد المستوى الجيد الذي ظهر به خلال فترة إعارته مع وجود قناعة بأن اللاعب يحتاج إلى مزيد من الخبرات قبل العودة للمنافسة على مركزه داخل الأهلي.

حارس مرمى خارج الحسابات

ملف حراسة المرمى يبقى من الملفات المطروحة بقوة داخل القلعة الحمراء حيث تشير التوقعات إلى رحيل أحد الحارسين محمد سيحا أو حمزة علاء خلال فترة الانتقالات المقبلة سواء على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي في ظل التكدس النسبي داخل هذا المركز.

رباعي أجنبي على أعتاب الرحيل

وتتجه الإدارة أيضًا لإعادة تقييم موقف عدد من اللاعبين الأجانب الذين لم يقدموا الإضافة المنتظرة خلال الفترة الماضية.

ويأتي المغربي أشرف داري والسلوفيني نيجك جراديشار والتونسي محمد الضاوي "كريستو" بالإضافة إلى رضا سليم ضمن الأسماء المرشحة للخروج من الفريق سواء عبر الإعارة أو البيع النهائي وفقًا للرؤية الفنية المنتظرة من الجهاز الفني الجديد.

وتسعى الإدارة إلى توفير أماكن في قائمة الأجانب مع إمكانية تدعيم الفريق بعناصر جديدة أكثر توافقًا مع احتياجات المرحلة المقبلة.

أحمد عابدين يقترب من وادي دجلة

بات المدافع الشاب أحمد عابدين قريبًا من مواصلة الحصول على فرصة وتجهيزه بشكل قوي خارج الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية حيث تشير المؤشرات إلى اقترابه من الانتقال إلى وادي دجلة من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة بشكل منتظم في ظل صعوبة حصوله على دقائق كافية داخل الفريق الأول.

يأتي هذا التوجه ضمن سياسة الأهلي الخاصة بمنح المواهب الشابة فرصة التطور عبر المشاركة المستمرة قبل العودة مجددًا للمنافسة على مكان داخل الفريق.

مصطفى مخلوف والعش خارج الحسابات

وفي إطار خطة إعادة الهيكلة لا تبدو فرص عودة مصطفى مخلوف أو مصطفى العش إلى صفوف الفريق الأول كبيرة خلال الموسم المقبل حيث تشير المعطيات الحالية إلى استمرارهما خارج النادي سواء بالإعارة أو عبر ترتيبات أخرى تضمن لهما المشاركة المستمرة.

أحمد عيد ينتظر كلمة المدرب

أما أحمد عيد فيبقى من الملفات المؤجلة لحين وصول المدير الفني الجديد حيث سيتم تقييم اللاعب بشكل كامل قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن استمراره أو خروجه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

العائدون إلى القلعة الحمراء

على الجانب الآخر يشهد الأهلي عودة عدد من اللاعبين المعارين الذين ينتظرون فرصة جديدة لإثبات أنفسهم داخل الفريق الأول.

كاباكا.. العودة بشروط

يأتي أحمد خالد "كاباكا" على رأس العائدين لكن اللاعب ووالده يرغبان في الحصول على ضمانات واضحة بشأن فرص المشاركة قبل اتخاذ القرار النهائي بالاستمرار داخل الأهلي.

ويؤمن اللاعب بقدرته على المنافسة داخل الفريق الأول لكنه لا يرغب في العودة إلى مقاعد البدلاء أو الخروج مجددًا دون فرصة حقيقية.

محمد عبد الله بين العودة والاحتراف

كما يعود محمد عبد الله إلى الأهلي بعد فترة الإعارة وسط اهتمام من عدة أندية خارجية تسعى للحصول على خدماته ويعد اللاعب من العناصر الواعدة التي تحظى باهتمام داخل قطاع الكرة إلا أن مستقبله النهائي سيعتمد على رؤية الجهاز الفني ومدى حاجته لجهوده خلال الموسم المقبل.

فرصة جديدة للدبيس وأحمد رضا

ويملك الثنائي كريم الدبيس وأحمد رضا فرصًا كبيرة للعودة إلى حسابات الفريق الأول خلال الموسم الجديد خاصة في ظل الحاجة إلى عناصر شابة قادرة على تقديم الإضافة في أكثر من مركز.

وتشير المؤشرات إلى وجود قناعة داخل النادي بإمكانيات الثنائي الفنية وهو ما قد يمنحهما فرصة حقيقية خلال فترة الإعداد المقبلة.

عمر كمال وقفشة تحت التقييم

في المقابل ينتظر الثنائي عمر كمال عبد الواحد ومحمد مجدي "قفشة" القرار النهائي من المدير الفني الجديد ورغم الخبرات الكبيرة التي يمتلكها اللاعبان فإن إدارة الأهلي تفضل منح المدرب الجديد حرية كاملة في تقييم جميع العناصر قبل اتخاذ أي قرارات مصيرية تخص قائمة الموسم المقبل.

محمد رأفت.. موهبة ترفض الرحيل

ومن بين الملفات التي تشغل اهتمام مسؤولي الأهلي حاليًا يبرز اسم المهاجم الشاب محمد رأفت أحد أبرز المواهب الصاعدة داخل قطاع الناشئين.

ويتمسك اللاعب بفكرة الاستمرار داخل النادي وعدم الخروج للإعارة أو البيع رغم تلقيه عدة عروض محلية وخارجية خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت مصادر مطلعة أن اللاعب أبلغ مسؤولي الأهلي برغبته في البقاء ضمن صفوف الفريق الأول والتوقيع على عقد جديد، مؤكدًا استعداده للاستمرار داخل القلعة الحمراء دون أي شروط مالية معقدة.

وتلقى محمد رأفت عروضًا من أندية سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب والقناة وبترول أسيوط كما يحظى باهتمام من أندية ألمانية وهولندية إلا أن أسرته تفضل تأجيل خطوة الاحتراف الخارجي في الوقت الحالي.

كما سبق أن حاول الزمالك التعاقد مع اللاعب بعرض مالي كبير إلا أن رأفت أبدى تمسكًا واضحًا بالاستمرار داخل الأهلي.

وتشير مصادر مقربة من الملف إلى أن اللاعب أبلغ سيد عبد الحفيظ وقيادات النادي بأنه مستعد للتوقيع "على بياض" من أجل الاستمرار داخل الأهلي رافضًا فكرة الإعارة أو الرحيل بعقود بيع ثلاثية.

ويبدو أن الأهلي مقبل على واحدة من أكثر فترات الانتقالات حساسية خلال السنوات الأخيرة في ظل رغبة الإدارة في تحقيق التوازن بين الحفاظ على القوام الأساسي للفريق ومنح الفرصة للمواهب الشابة إلى جانب إعادة هيكلة قائمة اللاعبين الأجانب.

ويبقى القرار النهائي في العديد من الملفات مرتبطًا بوصول المدير الفني الجديد الذي سيحدد شكل الأهلي في الموسم الحالي وسط ترقب جماهيري واسع لمعرفة هوية الراحلين والعائدين قبل انطلاق رحلة الدفاع عن البطولات المحلية والقارية.