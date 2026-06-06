محمد حمدي زكي: تراجع الأهلي في الدوري أمر مفاجئ للجميع

أعرب محمد حمدي زكي، لاعب حرس الحدود، عن تعجبه من تراجع نتائج النادي الأهلي خلال الموسم المنتهي من الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن احتلاله المركز الثالث يُعد أمرًا غير معتاد على الفريق.

وقال محمد حمدي زكي، في تصريحاته في برنامج “نجوم دوري نايل” الإذاعي، إن وجود Al Ahly SC في المركز الثالث يمثل مفاجأة كبيرة، نظرًا لتاريخه الطويل مع البطولات واعتياده دائمًا على المنافسة على المراكز الأولى.

وأضاف أن الموسم الحالي لم يكن موفقًا للفريق الأحمر مقارنة بتطلعات جماهيره، مشيرًا إلى أن إنهاء الدوري في المركز الثالث يُعد خروجًا عن المعتاد بالنسبة لنادٍ بحجم الأهلي.

أنهى النادي الأهلي علاقته التعاقدية بشكل نهائي مع الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، وذلك بالتراضي، خلال الجلسة التي عقدها ياسين منصور، نائب رئيس مجلس الإدارة، والكابتن سيد عبد الحفيظ، عضو المجلس، المفوضين بملف الكرة، مع كل من المدير الفني، ووكيله فراس علي، في حضور الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار القانوني لقطاع الكرة.

وقام توروب بالتوقيع على مخالصة مالية بعد الحصول على مستحقاته، وفقًا لبنود عقده الذي ينتهي في 30/6/2026.

ووجه النادي الشكر للمدير الفني ومعاونيه على الفترة التي تولى فيها المسئولية، وبذل أقصى ما لديه لتحقيق أفضل النتائج، متمنيًا له التوفيق في خطواته القادمة.

فيما عبر ييس توروب وجهازه المعاون عن شكرهم وتقديرهم لمجلس إدارة النادي وجماهير الأهلي واللاعبين على تعاونهم معه، في إطار حرصه على العلاقة الطيبة مع جميع عناصر المنظومة التي عمل معها.

النادي الأهلي يوجه الشكر إلى وليد سليمان

وجّه النادي الأهلي الشكر إلى وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين؛ تقديرًا لجهوده الكبيرة، وعمله بإخلاص طوال السنوات الماضية، بما يخدم مصلحة القطاع، كما أشاد النادي بعطائه وأداء المهام المكلف بها على النحو الأمثل، والتزامه بثوابت الأهلي.