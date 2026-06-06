قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الحبة الكاملة | تفاصيل
تحسين أجور العاملين بالإسعاف..الرئيس السيسي يوجه بمواصلة رفع كفاءة الخدمات الصحية
حقيقة حقن الفراخ بالهرمونات.. اتحاد منتجى الدواجن يكشف مفاجأة صادمة
بعد واقعة الطبيب المزيف.. خطوات بسيطة لحماية نفسك من النصابين
انخفاضات تتجاوز 150 جنيهًا.. تراجع غير مسبوق في أسعار الأسماك بالسوق
المجلس القومي للطفولة يُحبط محاولتي زواج لطفلتين بالفيوم والدقهلية
مواطنة تشتكي لرئيس الوزراء من مخلفات الحفر بالسيدة عائشة..ومدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من التطوير
قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية
وزير البترول: التوسع بمشروعات الهيدروجين الأخضر وتطوير قطاع التعدين والمعادن
ننشر تفاصيل“إعلان القاهرة” للتعاون الدولي في التعليم تحت شعار "المهارات التي تصنع المستقبل"
بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر
في ختام منتدى التعليم التقني| عبد اللطيف:"إعلان القاهرة"محطة سياسية واستراتيجية مهمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد حمدي زكي: تراجع الأهلي في الدوري أمر مفاجئ للجميع

محمد حمدى زكى
محمد حمدى زكى
يمنى عبد الظاهر

أعرب محمد حمدي زكي، لاعب حرس الحدود، عن تعجبه من تراجع نتائج النادي الأهلي خلال الموسم المنتهي من الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن احتلاله المركز الثالث يُعد أمرًا غير معتاد على الفريق.

وقال محمد حمدي زكي، في تصريحاته في برنامج “نجوم دوري نايل” الإذاعي، إن وجود Al Ahly SC في المركز الثالث يمثل مفاجأة كبيرة، نظرًا لتاريخه الطويل مع البطولات واعتياده دائمًا على المنافسة على المراكز الأولى.

وأضاف أن الموسم الحالي لم يكن موفقًا للفريق الأحمر مقارنة بتطلعات جماهيره، مشيرًا إلى أن إنهاء الدوري في المركز الثالث يُعد خروجًا عن المعتاد بالنسبة لنادٍ بحجم الأهلي.

أنهى النادي الأهلي علاقته التعاقدية بشكل نهائي مع الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، وذلك بالتراضي، خلال الجلسة التي عقدها ياسين منصور، نائب رئيس مجلس الإدارة، والكابتن سيد عبد الحفيظ، عضو المجلس، المفوضين بملف الكرة، مع كل من المدير الفني، ووكيله فراس علي، في حضور الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار القانوني لقطاع الكرة. 

وقام توروب بالتوقيع على مخالصة مالية بعد الحصول على مستحقاته، وفقًا لبنود عقده الذي ينتهي في 30/6/2026.

ووجه النادي الشكر للمدير الفني ومعاونيه على الفترة التي تولى فيها المسئولية، وبذل أقصى ما لديه لتحقيق أفضل النتائج، متمنيًا له التوفيق في خطواته القادمة. 

فيما عبر ييس توروب وجهازه المعاون عن شكرهم وتقديرهم لمجلس إدارة النادي وجماهير الأهلي واللاعبين على تعاونهم معه، في إطار حرصه على العلاقة الطيبة مع جميع عناصر المنظومة التي عمل معها.

النادي الأهلي يوجه الشكر إلى وليد سليمان 

وجّه النادي الأهلي الشكر إلى وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين؛ تقديرًا لجهوده الكبيرة، وعمله بإخلاص طوال السنوات الماضية، بما يخدم مصلحة القطاع، كما أشاد النادي بعطائه وأداء المهام المكلف بها على النحو الأمثل، والتزامه بثوابت الأهلي.

وليد سليمان الأهلي ييس توروب سيد عبد الحفيظ محمد حمدي زكي الدوري المصري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

بالصواريخ والطائرات المسيرة .. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

الزمالك

خبير لوائح يكشف تفاصيل صادمة في حكم إيقاف قيد الزمالك لفترتين

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

النادي الأهلي

أسماء مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم تشكيل الجهاز الفني الجديد

حسين لبيب

أمير هشام: الزمالك حل أزمة القيد بـ فاركو..ومرتب الطبيب الإسباني خيالي

يورتشيتش

لن أنسى الأسود.. يوريشتش يودع بيراميدز برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

بعثة الحج الطبية

الصحة :36 حالة من الحجاج المصريين يتلقون الرعاية بالمستشفيات السعودية

جانب من الاجتماع

العمل الدولية: كامل الدعم الفني لمصر لتعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية

محمد عبد اللطيف ونتاليا روسي

التعليم و «يونيسيف مصر» يوقعان بيانًا لتعزيز جودة التعليم الفني

بالصور

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار 5 سيارات SUV صينية في السوق المصري

سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية

ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول

ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام قد تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول
ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام قد تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول
ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام قد تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول

لوك لافت.. مي سليم تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

مي سليم
مي سليم
مي سليم

بقوة 1001 حصان.. أودي تعود إلى عالم السوبركار بسيارة نوفولاري الهجينة

أودي نوفولاري
أودي نوفولاري
أودي نوفولاري

فيديو

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد