حريف ضربات جزاء ويلقب بالسوليه الجديد.. لاعب بتروجت يثير حماس جماهير الأهلي

تصدر اسم أدهم حامد محركات البحث وذلك بسبب سوق الانتقالات الذي لا يتوقف عن المفاجآت، حيث تشير تقارير إلي سعي النادي الأهلي إلي حسم واحدة من أبرز صفقات الدوري المصري، وللتعاقد مع لاعب وسط بتروجت بعقد قد يمتد لخمس سنوات.

كيف خطف أدهم حامد أنظار الأهلي وأصبح "السولية الجديد"؟

ولم توجه الأنظار نحو أدهم حامد، بالصدفة، بل جاء بعد موسم استثنائي فرض خلاله اسمه بقوة بين أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري المصري، ليصبح هدفاً للعديد من الأندية قبل أن يحسم الأهلي السباق لصالحه.

من لاعب ارتكاز إلى ماكينة أهداف

عادة ما يرتبط دور لاعب الوسط الدفاعي بإفساد هجمات المنافسين واستعادة الكرة، لكن أدهم حامد نجح في كسر هذه القاعدة خلال الموسم الماضي.

فاللاعب البالغ من العمر 25 عاماً لم يكتف بأداء واجباته الدفاعية، بل تحول إلى أحد أبرز الأسلحة الهجومية لفريق بتروجت، بعدما سجل عدداً لافتاً من الأهداف وضعه في صدارة لاعبي الوسط الأكثر تأثيراً في الدوري.

وخلال الموسم، ساهم اللاعب بشكل مباشر في عدد كبير من الأهداف، حيث سجل وصنع أهدافاً حاسمة كان لها دور بارز في نتائج فريقه، ليؤكد امتلاكه قدرات هجومية تتجاوز كثيراً حدود مركزه الأساسي.

متخصص ركلات الجزاء لا يعرف الخطأ

إذا كان هناك ما يميز أدهم حامد عن غيره من لاعبي الوسط، فهو هدوؤه الكبير أمام المرمى وقدرته على تحمل الضغوط.

فقد تحول لاعب بتروجت إلى أحد أبرز منفذي ركلات الجزاء في الدوري المصري، بعدما سجل جميع الركلات التي نفذها خلال الموسم بنسبة نجاح كاملة، دون أن يهدر أي محاولة.

هذا المعدل المثالي منح فريقه نقاطاً ثمينة في العديد من المباريات، كما كشف عن شخصية قوية وثقة كبيرة في اللحظات الحاسمة، وهي صفات يبحث عنها أي فريق ينافس على البطولات.

أرقام تؤكد قيمة الصفقة

لغة الأرقام كانت خير دليل على التطور الكبير الذي شهده مستوى اللاعب خلال الموسم الماضي.

فإلى جانب مساهماته التهديفية، أظهر أدهم جرأة هجومية واضحة من خلال كثرة محاولاته على المرمى، سواء من داخل منطقة الجزاء أو عبر التسديدات البعيدة، ليصبح أحد أكثر لاعبي الوسط تهديداً لمرمى المنافسين.

كما عكست إحصائياته قدرة كبيرة على الجمع بين الأدوار الدفاعية والهجومية، وهو ما جعله نموذجاً للاعب الوسط العصري القادر على أداء أكثر من مهمة داخل الملعب.

لماذا يلقبونه بـ"عمرو السولية الجديد"؟

منذ ظهور اسمه على رادار الأهلي، بدأ كثير من المحللين والجماهير في مقارنة اللاعب بنجم الأهلي السابق عمرو السولية.

ويعود ذلك إلى التشابه الكبير في أسلوب اللعب بينهما، حيث يمتلك أدهم القدرة على افتكاك الكرة وبناء الهجمات والانطلاق من الخلف، إضافة إلى مساهماته التهديفية المتكررة التي كانت إحدى أبرز سمات السولية خلال سنوات تألقه مع الأهلي.

ورغم أن المقارنة قد تبدو مبكرة، فإن المؤشرات الفنية تؤكد أن اللاعب يمتلك بالفعل العديد من المقومات التي تؤهله ليكون امتداداً لهذا النموذج الناجح في خط وسط الفريق الأحمر.

انضباط دفاعي يلفت الأنظار

بعيداً عن الأهداف والصناعة، أظهر أدهم حامد مستوى كبيراً من الانضباط داخل الملعب.

فخلال موسم كامل مليء بالالتحامات والصراعات البدنية، حافظ اللاعب على سجله الانضباطي بصورة مميزة، ولم يتعرض سوى لعدد محدود من الإنذارات، وهو ما يعكس ذكاءه التكتيكي وقدرته على استخلاص الكرة دون ارتكاب أخطاء كثيرة.

كما برز تفوقه في الالتحامات الأرضية والهوائية، ليؤكد أنه لاعب وسط متكامل قادر على تقديم الإضافة دفاعياً وهجومياً في الوقت نفسه.

رحلة التألق بدأت في بتروجت

لم يصل أدهم حامد إلى دائرة الضوء بين ليلة وضحاها.

فاللاعب شق طريقه بهدوء داخل صفوف بتروجت، ونجح موسماً بعد آخر في تطوير مستواه الفني والبدني، حتى أصبح أحد أهم العناصر الأساسية للفريق.

ومع مرور الوقت، تحولت أهدافه الحاسمة وتحركاته المؤثرة إلى أحد أبرز أسباب نجاح بتروجت في تحقيق نتائج إيجابية، وهو ما جعله محط أنظار كشافي الأندية الكبرى.

تحدي جديد بقميص الأهلي

قد يصبح الانتقال إلى الأهلي الخطوة الأهم في مسيرة اللاعب حتى الآن، لكنه في الوقت نفسه يضعه أمام تحديات أكبر.

فالمنافسة داخل خط وسط الأهلي ليست سهلة، خاصة في ظل وجود عدد من الأسماء الكبيرة، إلا أن الإمكانات التي أظهرها أدهم خلال الموسم الماضي تمنحه فرصة حقيقية لفرض نفسه سريعاً داخل الفريق.

وسيكون على اللاعب إثبات أن ما قدمه مع بتروجت لم يكن مجرد موسم استثنائي، بل بداية لمسيرة طويلة مع أحد أكبر الأندية في القارة الإفريقية.

صفقة للمستقبل والحاضر

يرى كثير من المتابعين أن أدهم حامد يجمع بين الخبرة الكافية والطموح الكبير، وهي معادلة تجعل منه أحد الأسماء المرشحة لترك بصمة قوية مع الأهلي خلال السنوات المقبلة.

ومع انطلاق رحلته الجديدة ستكون الجماهير على موعد مع اختبار حقيقي لمعرفة ما إذا كان "متخصص ضربات الجزاء" و"السولية الجديد" قادراً على تحويل نجاحاته المحلية إلى قصة تألق جديدة.