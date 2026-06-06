سباق أوروبي داخل الأهلي لحسم هوية المدير الفني الجديد

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن آخر تطورات ملف المدير الفني الجديد داخل النادي الأهلي، في ظل الأنباء المتداولة بشأن التفاوض مع المدرب المغربي حسين عموتة.

ونقل محمود شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» تصريحات لمصدر داخل النادي الأهلي، أكد خلالها أن إدارة القلعة الحمراء لم تتوصل إلى أي اتفاق مع حسين عموتة أو أي مدرب آخر حتى الآن، مشددًا على أن ملف المدير الفني لا يزال قيد الدراسة والمفاوضات.

وأوضح المصدر أن التوجه الحالي داخل الأهلي لا يزال نحو التعاقد مع مدير فني أوروبي، في إطار خطة الإدارة للاستعانة بمدرب يمتلك خبرات قوية وقادر على قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف المصدر أن مسؤولي الأهلي يجرون مفاوضات قوية مع أكثر من مدرب أوروبي في الوقت الحالي، تمهيدًا لحسم هوية المدير الفني الجديد استعدادًا للموسم المقبل والمنافسات المحلية والقارية المنتظرة.

الأهلي ينهي علاقته التعاقدية مع توروب بالتراضي

أنهى النادي الأهلي علاقته التعاقدية بشكل نهائي مع الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، وذلك بالتراضي، خلال الجلسة التي عقدها ياسين منصور نائب رئيس مجلس الإدارة، والكابتن سيد عبد الحفيظ عضو المجلس، المفوضين بملف الكرة مع كل من المدير الفني، ووكيله فراس علي، في حضور الدكتور عبد الله شحاتة المستشار القانوني لقطاع الكرة.

وقام توروب بالتوقيع على مخالصة مالية بعد الحصول على مستحقاته، وفقًا لبنود عقده الذي ينتهي في 30/6/2026، ووجه النادي الشكر للمدير الفني ومعاونيه على الفترة التي تولى فيها المسئولية، وبذل أقصى ما لديه لتحقيق أفضل النتائج، متمنيًا له التوفيق في خطواته القادمة.

فيما عبر ييس توروب وجهازه المعاون عن شكرهم وتقديرهم لمجلس إدارة النادي وجماهير الأهلي واللاعبين على تعاونهم معه، في إطار حرصه على العلاقة الطيبة مع كافة عناصر المنظومة التي عمل معها.

النادي الأهلي يوجه الشكر إلى وليد سليمان

وجّه النادي الأهلي الشكر إلى وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين؛ تقديرًا لجهوده الكبيرة، وعمله بإخلاص طوال السنوات الماضية، بما يخدم مصلحة القطاع، كما أشاد النادي بعطائه وأداء المهام المكلف بها على النحو الأمثل، والتزامه بثوابت الأهلي.

وأعرب النادي عن خالص تقديره للكابتن وليد سليمان، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنه سيظل أحد أبناء الأهلي المتميزين الذين قدموا الكثير داخل الملعب وخارجه.

الأهلي يعلن رحيل عادل مصطفى

وجه النادي الأهلي الشكر إلى عادل مصطفى، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، على الفترة التي قضاها ضمن الجهاز الفني، وما قدمه من عمل دؤوب خلال الموسم المنقضي.

وثمّنَ النادي ما بذله الكابتن عادل مصطفى من جهود كبيرة، وتفانٍ في أداء عمله؛ سعيًا لتحقيق أهداف الفريق ودعم مسيرته في مختلف المنافسات.

وتمنى النادي الأهلي للكابتن عادل مصطفى كل التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة، وسيبقى أحد أبناء الأهلي المخلصين.