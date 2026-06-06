لاعب الأهلي السابق: أتطلع لتقديم أفضل ما لدي مع راسينج الإسباني

أعلن بلال عطية لاعب الأهلي السابق انطلاق تجربته الاحترافية الجديدة في الملاعب الإسبانية، بعد انتقاله من الأهلي إلى راسينج سانتاندير على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعرب اللاعب، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، عن سعادته بخوض هذه الخطوة، موجهاً الشكر لإدارة الأهلي على تعاونها خلال المفاوضات ومنحه فرصة الاحتراف، مشيراً إلى اعتزازه باستمرار ارتباطه بالنادي الأحمر بعد تجديد عقده مؤخراً.

كما أعرب عطية عن امتنانه لمسؤولي راسينج سانتاندير على الثقة التي وضعوها فيه، مؤكداً عزمه على تقديم أفضل ما لديه ومساعدة الفريق في تحقيق أهدافه خلال الموسم المقبل.

وحرص اللاعب على توجيه الشكر أيضاً للشركة المسؤولة عن إدارة أعماله، مشيداً بالدور الذي لعبته في إتمام انتقاله إلى النادي الإسباني.

واختتم بلال عطية رسالته بتوجيه التحية لكل من دعمه خلال الفترة الماضية، مؤكداً تطلعه لبدء المرحلة الجديدة من مشواره الكروي بحماس كبير وطموحات واسعة.