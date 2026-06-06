وزارة الرياضة تستقبل بعثة منتخب السلاح عقب إنجازها في كوت ديفوار

استقبلت وزارة الرياضة بعثة منتخب السلاح المصري، عقب عودتها من كوت ديفوار، بعد الإنجاز الكبير الذي حققته في بطولة أفريقيا للرجال والسيدات، والتي أقيمت خلال الفترة من 1 إلى 5 يونيو الجاري.

وكان في استقبال بعثة منتخب السلاح، الدكتور الجبالي عبد المجيد الجبالي، مدير عام الإدارة العامة للتكريم والحافز الرياضي، والمهندس مدحت شكري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، حيث نقل تهنئة وتقدير وزارة الرياضة لأبطال المنتخب والجهازين الفني والإداري على النتائج المتميزة التي تحققت خلال البطولة، والتي تعكس المكانة الرائدة التي باتت تحتلها الرياضة المصرية على المستويين القاري والدولي.



وتمكنت بعثة منتخب السلاح المصرية من الهيمنة على جدول ترتيب الميداليات في ختام البطولة، بعدما حصدت 19 ميدالية متنوعة بواقع 10 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية واحدة، و8 ميداليات برونزية، لتتصدر مصر الترتيب العام للبطولة عن جدارة واستحقاق.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لسلسلة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية في مختلف المحافل القارية والدولية، في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية للرياضة وأبطالها، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر الرياضية وترسيخ ريادتها على الساحة الأفريقية والدولية.