قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الحبة الكاملة | تفاصيل
تحسين أجور العاملين بالإسعاف..الرئيس السيسي يوجه بمواصلة رفع كفاءة الخدمات الصحية
حقيقة حقن الفراخ بالهرمونات.. اتحاد منتجى الدواجن يكشف مفاجأة صادمة
بعد واقعة الطبيب المزيف.. خطوات بسيطة لحماية نفسك من النصابين
انخفاضات تتجاوز 150 جنيهًا.. تراجع غير مسبوق في أسعار الأسماك بالسوق
المجلس القومي للطفولة يُحبط محاولتي زواج لطفلتين بالفيوم والدقهلية
مواطنة تشتكي لرئيس الوزراء من مخلفات الحفر بالسيدة عائشة..ومدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من التطوير
قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية
وزير البترول: التوسع بمشروعات الهيدروجين الأخضر وتطوير قطاع التعدين والمعادن
ننشر تفاصيل“إعلان القاهرة” للتعاون الدولي في التعليم تحت شعار "المهارات التي تصنع المستقبل"
بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر
في ختام منتدى التعليم التقني| عبد اللطيف:"إعلان القاهرة"محطة سياسية واستراتيجية مهمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزارة الرياضة تستقبل بعثة منتخب السلاح عقب إنجازها في كوت ديفوار

منتخب السلاح
منتخب السلاح
ياسمين تيسير

استقبلت وزارة الرياضة بعثة منتخب السلاح المصري، عقب عودتها من كوت ديفوار، بعد الإنجاز الكبير الذي حققته في بطولة أفريقيا للرجال والسيدات، والتي أقيمت خلال الفترة من 1 إلى 5 يونيو الجاري.

وكان في استقبال بعثة منتخب السلاح، الدكتور الجبالي عبد المجيد الجبالي، مدير عام الإدارة العامة للتكريم والحافز الرياضي، والمهندس مدحت شكري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، حيث نقل تهنئة وتقدير وزارة الرياضة لأبطال المنتخب والجهازين الفني والإداري على النتائج المتميزة التي تحققت خلال البطولة، والتي تعكس المكانة الرائدة التي باتت تحتلها الرياضة المصرية على المستويين القاري والدولي.


وتمكنت بعثة منتخب السلاح المصرية من الهيمنة على جدول ترتيب الميداليات في ختام البطولة، بعدما حصدت 19 ميدالية متنوعة بواقع 10 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية واحدة، و8 ميداليات برونزية، لتتصدر مصر الترتيب العام للبطولة عن جدارة واستحقاق.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لسلسلة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية في مختلف المحافل القارية والدولية، في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية للرياضة وأبطالها، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر الرياضية وترسيخ ريادتها على الساحة الأفريقية والدولية.

وزارة الرياضة السلاح منتخب السلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

بالصواريخ والطائرات المسيرة .. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الحبة الكاملة | تفاصيل

الزمالك

خبير لوائح يكشف تفاصيل صادمة في حكم إيقاف قيد الزمالك لفترتين

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

النادي الأهلي

أسماء مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم تشكيل الجهاز الفني الجديد

حسين لبيب

أمير هشام: الزمالك حل أزمة القيد بـ فاركو..ومرتب الطبيب الإسباني خيالي

ترشيحاتنا

بعثة الحج الطبية

الصحة :36 حالة من الحجاج المصريين يتلقون الرعاية بالمستشفيات السعودية

جانب من الاجتماع

العمل الدولية: كامل الدعم الفني لمصر لتعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية

محمد عبد اللطيف ونتاليا روسي

التعليم و «يونيسيف مصر» يوقعان بيانًا لتعزيز جودة التعليم الفني

بالصور

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار 5 سيارات SUV صينية في السوق المصري

سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية

ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول

ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام قد تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول
ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام قد تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول
ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام قد تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول

لوك لافت.. مي سليم تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

مي سليم
مي سليم
مي سليم

بقوة 1001 حصان.. أودي تعود إلى عالم السوبركار بسيارة نوفولاري الهجينة

أودي نوفولاري
أودي نوفولاري
أودي نوفولاري

فيديو

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد