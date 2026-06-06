مونديال المليارات.. فرنسا تتصدر أغلى منتخبات كأس العالم .. وهالاند ويامال ومبابي فى صدارة بورصة اللاعبين

قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في نسخة تاريخية غير مسبوقة بمشاركة 48 منتخبًا تتجه الأنظار إلى جانب مختلف من كرة القدم لا يقل إثارة عن المستطيل الأخضر وهو بورصة القيم السوقية للمنتخبات والنجوم المشاركين.

فبينما تترقب الجماهير صراع الألقاب على أرض الملعب تكشف الأرقام الاقتصادية الحديثة عن فجوة هائلة في القيمة التسويقية بين المنتخبات تعكس حجم الفوارق الفنية والاستثمارية في كرة القدم العالمية قبل انطلاق البطولة الأكبر في تاريخ المونديال.

وبحسب أحدث تحديثات منصة «Transfermarkt» المتخصصة في تقييم اللاعبين والمنتخبات فإن المنتخبات الأوروبية تواصل هيمنتها المطلقة على قمة التصنيفات المالية مع حضور محدود لعمالقة أمريكا الجنوبية وتراجع واضح لبقية القارات.

فرنسا في القمة

تصدر المنتخب الفرنسي قائمة أغلى المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 بقيمة سوقية بلغت نحو 1.56 مليار يورو ليؤكد مجددًا أنه أحد أكثر المنتخبات اكتمالًا من حيث جودة اللاعبين وتنوع العناصر.

وتعكس هذه القيمة العملاقة عمق الجيل الفرنسي الحالي الذي يجمع بين الخبرة والشباب ويضم عددًا كبيرًا من نجوم الصف الأول في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وخلف فرنسا مباشرة جاءت إنجلترا بقيمة 1.37 مليار يورو ثم إسبانيا بـ1.22 مليار يورو تليها البرتغال التي تجاوزت حاجز المليار يورو بقيمة بلغت 1.1 مليار يورو.

وبذلك تنضم أربعة منتخبات فقط إلى نادي المليار في هذه النسخة في مؤشر واضح على الفجوة الاقتصادية المتزايدة بين النخبة وبقية المنتخبات.

ألمانيا والبرازيل والأرجنتين.. عمالقة التاريخ خلف سباق الأرقام

في المراكز التالية جاءت ألمانيا خامسًا بقيمة سوقية بلغت 982 مليون يورو تليها البرازيل بـ943 مليون يورو ثم هولندا بـ814 مليون يورو فالأرجنتين حاملة اللقب بقيمة 799 مليون يورو.

ورغم التاريخ الكبير لهذه المنتخبات على مستوى كأس العالم فإنها تأتي خلف أربعة منتخبات أوروبية من حيث القيمة التسويقية ما يعكس التحول الكبير في خريطة القوة الكروية خلال السنوات الأخيرة.

وتؤكد هذه الأرقام أن القارة الأوروبية تهيمن بشكل واضح على سوق اللاعبين العالمي ليس فقط من حيث العدد ولكن أيضًا من حيث جودة النجوم وانتشارهم في أقوى الدوريات.

أوروبا تسيطر

هيمنة القارة العجوز لم تتوقف عند القمة بل امتدت إلى القائمة الكاملة لأغلى عشرة منتخبات في العالم حيث حجزت المنتخبات الأوروبية 8 مراكز كاملة مقابل مقعدين فقط لأمريكا الجنوبية عبر البرازيل والأرجنتين.

هذا التفوق المالي يعكس أيضًا التفوق المؤسسي والبنية التحتية القوية لكرة القدم الأوروبية التي أصبحت مركز صناعة النجوم في العالم.

كوت ديفوار والمغرب يقودان إفريقيا ماليًا

على الصعيد الإفريقي تصدر منتخب كوت ديفوار قائمة أغلى المنتخبات في القارة السمراء محتلاً المركز الـ11 عالميًا بقيمة سوقية بلغت 521 مليون يورو.

وجاء منتخب المغرب في المركز الثاني إفريقيًا بقيمة 487 مليون يورو ليؤكد استمرار التطور الكبير الذي تشهده الكرة الإفريقية خاصة بعد النجاحات الأخيرة لمنتخبات القارة في البطولات الكبرى.

والمثير أن المنتخبان الإفريقيان تفوقا في التقييم المالي على عدد من المنتخبات الأوروبية والعالمية التقليدية مثل الدنمارك وكرواتيا وأوروجواي وتركيا ما يعكس التحول التدريجي في موازين القوة.

هالاند ويامال ومبابي.. مثلث النار في قمة اللاعبين الأغلى

وعلى مستوى اللاعبين يتقاسم ثلاثة نجوم صدارة قائمة الأغلى في العالم قبل انطلاق كأس العالم 2026 حيث يتصدر كل من النرويجي إيرلينج هالاند والإسباني لامين يامال والفرنسي كيليان مبابي القائمة بقيمة تسويقية تبلغ 200 مليون يورو لكل منهم.

ويمثل هذا الثلاثي مزيجًا بين القوة البدنية والموهبة المبكرة والخبرة التهديفية ما يجعلهم أبرز الأسماء المنتظرة في البطولة المقبلة.

مطاردة من العيار الثقيل خلف الثلاثي الذهبي

في المركز الثاني مباشرة يأتي عدد من النجوم بقيمة سوقية تصل إلى 150 مليون يورو من بينهم الإسباني بيدري جونزاليس والفرنسي مايكل أوليز والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

كما يضم المشهد أسماء أخرى بارزة مثل البرتغاليين جواو نيفيش وفيتينيا بقيمة 140 مليون يورو لكل منهما في إشارة إلى عمق المواهب الشابة التي تمتلكها المنتخبات الكبرى.

كرة القدم تتحول إلى اقتصاد عالمي

تكشف هذه الأرقام أن كأس العالم 2026 لا يمثل فقط حدثًا رياضيًا بل أيضًا سوقًا اقتصادية هائلة تعكس حجم الاستثمارات في كرة القدم الحديثة حيث أصبحت قيمة اللاعبين عنصرًا أساسيًا في تقييم قوة المنتخبات وفرصها في المنافسة.

ورغم أن الأرقام تمنح أفضلية واضحة لبعض المنتخبات فإن تاريخ كأس العالم يظل شاهدًا على أن القيمة السوقية لا تحسم دائمًا هوية البطل وأن المفاجآت تبقى جزءًا أصيلًا من هوية البطولة الأهم في العالم.