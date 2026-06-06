تاريخ مواجهات مصر والبرازيل قبل منافسات كأس العالم 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى المباراة الودية المرتقبة اليوم التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره البرازيلي ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتحمل هذه المواجهة أهمية كبيرة للفراعنة، حيث تمثل فرصة قوية للاحتكاك بأحد أقوى المنتخبات في تاريخ اللعبة، قبل انطلاق المونديال العالمي.

سجل المواجهات بين مصر والبرازيل

على مدار التاريخ، التقى المنتخبان المصري والبرازيلي في 6 مباريات رسمية وودية، شهدت جميعها تفوق المنتخب البرازيلي الذي نجح في تحقيق الفوز في كل اللقاءات السابقة.

ورغم الفارق في عدد الانتصارات، فإن بعض المواجهات ظلت عالقة في أذهان الجماهير، خاصة اللقاء الذي جمع الفريقين في بطولة كأس القارات 2009، والذي يعد من أقوى المباريات التي قدمها المنتخب المصري أمام راقصي السامبا.

مواجهة لا تُنسى في كأس القارات 2009

تظل مباراة كأس القارات بجنوب أفريقيا عام 2009 من أبرز اللقاءات في تاريخ مواجهات المنتخبين، بعدما قدم منتخب مصر أداءً استثنائيًا أمام البرازيل.

وانتهت المباراة بفوز البرازيل بنتيجة 4-3 في لقاء مثير حتى اللحظات الأخيرة، بينما سجل أهداف المنتخب المصري كل من محمد زيدان الذي أحرز هدفين، ومحمد شوقي، في واحدة من أفضل مباريات الفراعنة على الساحة الدولية.

آخر المواجهات بين المنتخبين

شهد عام 2011 آخر لقاء جمع المنتخبين، وذلك في مباراة ودية أقيمت في قطر، وتمكن خلالها المنتخب البرازيلي من الفوز بهدفين دون رد.

أما المواجهات الأقدم، فقد تضمنت مباراة ودية عام 1963 انتهت بفوز البرازيل بهدف نظيف، بالإضافة إلى ثلاث مباريات ودية أقيمت في القاهرة عام 1960، حقق خلالها المنتخب البرازيلي ثلاثة انتصارات متتالية بنتائج 5-0 و3-1 و3-0.

اختبار قوي قبل كأس العالم

تمثل المواجهة الودية الجديدة فرصة مهمة لمنتخب مصر لقياس جاهزيته الفنية والبدنية قبل المشاركة في كأس العالم 2026، بينما يسعى المنتخب البرازيلي إلى مواصلة تفوقه التاريخي في سجل المواجهات المباشرة بين المنتخبين