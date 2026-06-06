من قائمة الراحلين إلى البقاء.. أزمة القيد تقلب المشهد داخل الزمالك

أعادت أزمة إيقاف القيد الحالية داخل نادي الزمالك ترتيب أوراق الفريق الأول لكرة القدم بعدما دفعت مسؤولي القلعة البيضاء إلى مراجعة ملف اللاعبين المرشحين للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت إدارة الزمالك قد استقرت بشكل مبدئي بالتنسيق مع الجهاز الفني على رحيل عدد من اللاعبين ضمن خطة إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء استعدادا للموسم الجديد حيث ضمت القائمة أسماء مثل سيف فاروق جعفر وأحمد حسام وعمرو ناصر ومحمود جهاد بالإضافة إلى محمد صبحي حارس المرمى والكيني بارون أوشينج.

إلا أن المستجدات الأخيرة الخاصة بعقوبة إيقاف القيد فرضت واقعا جديدا داخل النادي، وأجبرت الإدارة على إعادة دراسة الموقف بالكامل قبل اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن قائمة الراحلين أو احتياجات الفريق من الصفقات الجديدة.

وتسود حالة من الترقب داخل الزمالك في انتظار حسم أزمة القيد خلال الأيام المقبلة خاصة أن استمرار العقوبة قد يؤثر بشكل مباشر على خطط تدعيم الفريق، ويجبر النادي على الاحتفاظ بعدد من اللاعبين الذين كان من المقرر رحيلهم لضمان الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

وفي الوقت الحالي، تكثف إدارة الزمالك جهودها لإنهاء الأزمة من خلال المسارات القانونية المتاحة، سواء عبر الطعن والاستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية أو من خلال العمل على الوصول إلى تسوية تنهي النزاع القائم مع المغربي صلاح مصدق، صاحب الشكوى التي ترتب عليها توقيع العقوبة التأديبية.

وتنتظر الإدارة البيضاء وضوح الرؤية بشكل كامل فيما يتعلق بملف القيد، قبل حسم مصير اللاعبين المرشحين للمغادرة في ظل ارتباط الملف بشكل مباشر بخطة الإحلال والتجديد التي يستهدف النادي تنفيذها قبل انطلاق الموسم الجديد.

وباتت أزمة القيد العامل الأبرز في رسم ملامح مستقبل الزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفية، حيث ستحدد نتائج التحركات القانونية والإدارية المقبلة شكل قائمة الفريق واحتياجاته الفنية خلال المرحلة القادمة.