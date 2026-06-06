قرار مرتقب بعد المونديال.. اسم مفاجئ يشارك في الكونفدرالية

أكد الإعلامي خالد الغندور أن الجدل الدائر بشأن هوية النادي الثاني الممثل لمصر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية إلى جانب النادي الأهلي، لم يتم حسمه بشكل رسمي حتى الآن، مشيرًا إلى أن نادي زد هو الأقرب للمشاركة وفقًا لما تم الاستقرار عليه داخل اتحاد الكرة.

وأوضح الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، أن ما يتردد داخل الكواليس يشير إلى أن اتحاد الكرة استقر على ترشيح نادي زد للمشاركة في الكونفدرالية، استنادًا إلى لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، على أن يتم الإعلان الرسمي بعد انتهاء ارتباطات منتخب مصر في كأس العالم.

وقال إن الملف لا يزال محل نقاش ولم يصدر بشأنه إعلان نهائي حتى اللحظة، في ظل وجود آراء أخرى داخل المنظومة الكروية بشأن أحقية بعض الأندية بالمشاركة.

وأضاف أن الإعلان الرسمي عن هوية النادي المشارك سيتم تأجيله لحين انتهاء مشاركة المنتخب في المونديال، وذلك لتفادي أي ضغوط أو جدل جماهيري في الوقت الحالي.