ريال مدريد يفجر مفاجأة الميركاتو.. كوكوريلا مدريديًا مقابل 50 مليون يورو

حسم نادي ريال مدريد صفقة التعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريلا، لاعب تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة مفاجئة جديدة لدعم صفوف الفريق الملكي.

وأكد الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن ريال مدريد توصل إلى اتفاق نهائي مع تشيلسي بشأن انتقال اللاعب إلى العاصمة الإسبانية مقابل 50 مليون يورو.

موافقة كوكوريلا

وأوضح رومانو أن الصفقة أصبحت مكتملة بعد موافقة كوكوريلا على الانتقال إلى ريال مدريد، وعلق عليها قائلًا: "الصفقة تمت"، واصفًا إياها بأنها "قنبلة أخرى من العدم" في سوق الانتقالات الصيفية.

وكان كوكوريلا قد انضم إلى صفوف تشيلسي قادمًا من برايتون في يناير 2023، في صفقة بلغت قيمتها 63 مليون جنيه إسترليني، ونجح اللاعب في تقديم مستويات مميزة مع الفريق اللندني رغم حالة عدم الاستقرار التي مر بها النادي خلال المواسم الماضية.

قدرات دفاعية

ويُعد الظهير الإسباني، البالغ من العمر 27 عامًا، من أبرز اللاعبين في مركزه بالدوري الإنجليزي، حيث يتميز بقدراته الدفاعية، ومساهماته الهجومية، إلى جانب خبرته الدولية مع منتخب إسبانيا.

وتأتي الصفقة ضمن تحركات ريال مدريد لتعزيز مركز الظهير الأيسر، في ظل رغبة النادي في بناء فريق قوي قادر على المنافسة محليًا وقاريًا خلال السنوات المقبلة.