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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جوتيريش يدين الضربات الإسرائيلية على بيروت

جوتيريش
جوتيريش
محمود نوفل

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشدة، الضربات الإسرائيلية التي استهدفت بيروت، اليوم الأحد. 

وكتب “جوتيريش” عبر منصة “إكس”: “وقعت هذه الضربات رغم وقف إطلاق النار، وفي وقت يُتوقع فيه أن تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق يمهد الطريق لحل سلمي لهذا النزاع”.

وأضاف: “يُلحق هذا النزاع أضرارًا بالغة بالاقتصاد العالمي”.

وفي نهاية رسالته، قال: “أحث جميع الأطراف على ضبط النفس إلى أقصى حد في هذه اللحظة الحاسمة، وأتمنى بشدة أن تُكلل الجهود المبذولة حاليًا من قبل الولايات المتحدة وإيران بالنجاح”.

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