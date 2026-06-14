جوتيريش يدين الضربات الإسرائيلية على بيروت

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشدة، الضربات الإسرائيلية التي استهدفت بيروت، اليوم الأحد.

وكتب “جوتيريش” عبر منصة “إكس”: “وقعت هذه الضربات رغم وقف إطلاق النار، وفي وقت يُتوقع فيه أن تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق يمهد الطريق لحل سلمي لهذا النزاع”.

وأضاف: “يُلحق هذا النزاع أضرارًا بالغة بالاقتصاد العالمي”.

وفي نهاية رسالته، قال: “أحث جميع الأطراف على ضبط النفس إلى أقصى حد في هذه اللحظة الحاسمة، وأتمنى بشدة أن تُكلل الجهود المبذولة حاليًا من قبل الولايات المتحدة وإيران بالنجاح”.