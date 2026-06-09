تجدد التصعيد في الشرق الأوسط.. جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة إلى الدبلوماسية

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، إلى العودة للدبلوماسية بعد تجدد التصعيد في الشرق الأوسط، وحث جميع الأطراف المعنية إلى وقف الهجمات فورا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال قد تزيد من إشعال الوضع المتقلب بالفعل.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ناشد "جوتيريش" جميع الأطراف على الامتثال الكامل لتفاهمات وقف إطلاق النار في لبنان، وإيران، وغزة وتجنب أي خطوات من شأنها تقويض الجهود الدبلوماسية الجارية.

وجدد الأمين العام دعوته لفتح جميع المعابر على الفور لضمان مرور المساعدات الإنسانية على نطاق واسع بأنحاء قطاع غزة بشكل عاجل وآمن وبدون عوائق.. مشددا على ضرورة احترام ممارسة الحقوق والحريات الملاحية بما يتوافق مع القانون الدولي.

ودعا جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي واتخاذ كل التدابير الاحترازية الممكنة لحماية المدنيين.. مجددا التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراعات في الشرق الأوسط.

وقال إن الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد للتحرك قدما.. وحث كل الأطراف المعنية على العمل باتجاه التوصل لحلول دبلوماسية تعزز السلم والأمن الإقليميين والدوليين.