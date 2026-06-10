قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكاية بطل| قصة استشهاد مقدم أيمن كتات.. فيديو
هتوحشني أوي.. حاتم صلاح ينهي عبدالعزيز مخيون بكلمات مؤثرة
واشنطن تهدد طهران: ترامب قد يطلق القوة العسكرية الكاملة إذا فشلت مفاوضات الاتفاق
مدرب الأهلي الجديد يقترب.. وشوبير ينفي الشائعات حول الراتب
قبل الخروج من المنزل.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا وتحذر من الرطوبة العالية
سعر الريال السعودي اليوم 10 يونيو 2026 في البنوك المصرية
هل سيدنا الخضر نبيا أم وليا؟.. خالد الجندي يحسم الجدل
5250 جنيهًا للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 الآن
وزير الخارجية: نعمل ليلاً ونهاراً للتوصل لاتفاق وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران
آخر ما قاله الراحل عبدالعزيز مخيون عن تجسيده شخصية موسيقار الأجيال في 5 أعمال
المتر بـ 285 ألف جنيه.. مزاد العبور الجديدة يحقق 60 مليون جنيه في ساعات
النسبة 15 أم 20% ؟.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 2026 خلال أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جوتيريش يحذر من اتساع تداعيات أزمة الشرق الأوسط ويدعو لدعم حل الدولتين

جوتيريش
جوتيريش
أ ش أ

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن أزمة الشرق الأوسط تتجاوز حدود المنطقة لتلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والأمن الدولي، مؤكداً أن الهجمات التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية في عدد من دول الخليج أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الأسمدة وتفاقم الجوع والتضخم وأعباء الديون، خاصة في الدول النامية.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم/الاربعاء/ حول "تعزيز الحلول السياسية في الشرق الأوسط: الوساطة والحوار من أجل سلام دائم"، تحت رئاسة الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، في إطار رئاسة كولومبيا الدورية للمجلس خلال شهر يونيو.

وقال جوتيريش إن الشرق الأوسط "يُسحب بشكل متزايد إلى دوامة من الأزمات"، مشدداً على أن تداعياتها تمتد إلى ما هو أبعد من المنطقة.

وأضاف أن المدنيين والبنية التحتية المدنية تعرضت لهجمات في عدة دول خليجية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وتعطيل سلاسل التوريد، ما انعكس على أسعار الأسمدة والأغذية وأسهم في زيادة معدلات التضخم وتفاقم أعباء الديون.

وحذر من أنه "حتى في أفضل السيناريوهات، ستظل آثار هذه الصدمات محسوسة لعدة أشهر، فيما ستتحمل الدول النامية النصيب الأكبر من التداعيات".

وشدد الأمين العام على الحاجة إلى وقف كامل لإطلاق النار، واستعادة حقوق وحريات الملاحة وفقاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، إلى جانب إطلاق مفاوضات جادة بشأن الملف النووي الإيراني بما يضمن أن يظل البرنامج النووي الإيراني ذا طبيعة سلمية حصراً.

ودعا جوتيريش إلى استكشاف هيكل أمني جديد لمنطقة الخليج يقوم على احترام سيادة جميع الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.

كما دعا جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار ومضاعفة الجهود للتوصل إلى اتفاق دائم، معرباً عن تقديره للدور الذي تضطلع به باكستان في جهود الوساطة، ومرحباً بالمساهمات المهمة التي تقدمها مصر وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا لدعم المساعي الدبلوماسية.

وفي سياق متصل، أكد جوتيريش أن معالجة السبب الجذري لعدم الاستقرار في المنطقة تظل أمراً أساسياً، مشيراً إلى أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ما زال دون حل ويشهد أعمال عنف يومية ومعاناة إنسانية واسعة في قطاع غزة.

ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت عزمها السيطرة على نحو 70% من أراضي القطاع، مؤكداً أن الوقت قد حان للتعامل بجدية مع "السبيل الوحيد الموثوق للمضي قدماً"، والمتمثل في حل الدولتين.

وقال: "لا يوجد بديل عن حل الدولتين، ولا يوجد وقت لإضاعته"، داعياً مجلس الأمن إلى توظيف كامل ثقله السياسي لدعم هذا المسار.

وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل تقديم الخبرة الفنية والدعم العملي لمنع النزاعات وتسويتها، مشيراً إلى أن مساعيه الحميدة والأدوات التي يوفرها ميثاق الأمم المتحدة للتسوية السلمية للنزاعات ستظل متاحة لخدمة جهود السلام.

وفيما يتعلق بلبنان، أشار جوتيريش إلى التداعيات الخطيرة للتصعيد المستمر منذ مارس الماضي، موضحاً أن إسرائيل كثفت عملياتها داخل الأراضي اللبنانية، بينما وسع حزب الله نطاق هجماته داخل إسرائيل.

وأضاف أن هذا التصعيد أدى إلى نزوح أكثر من مليون مدني وتدمير واسع للمنازل والبنية التحتية المدنية، فضلاً عن مقتل سبعة من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بينهم عنصر قُتل الأسبوع الماضي.

وجدد دعمه لحصر السلاح بيد الحكومة اللبنانية، داعياً إلى تسوية شاملة تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 1701، تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار يلتزم به الطرفان، مشيداً بالدور الأمريكي في تسهيل المحادثات.

كما شدد على أهمية استمرار وجود عناصر أممية نظامية في لبنان بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وفقاً للمقترح الذي عرضه على مجلس الأمن الأسبوع الماضي.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

المتهم

مريض نفسي.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على حمار بالضرب

علي محمد

بعد وفاته المأساوية.. تنازلات مفاجئة بالملايين عن ديون شاب أنهى حياته بسبب النصب عليه

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 10-6-2026

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم .. تعرف على التفاصيل

عبد العزيز مخيون

اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان عبد العزيز مخيون وتفاصيل مرضه

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تطلق برنامج الدعم النفسي للمرأة «إحنا سندك»

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: العلوم في الإسلام تنقسم لـ 3 أنواع.. والعلم اللدني غير متاح لأي شخص

أذكار المساء

أذكار المساء الصحيحة.. أفضل الأدعية لجلب راحة البال والاطمئنان من هموم الحياة

بالصور

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض ومضاعفات خطيرة

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض ومضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض ومضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض ومضاعفات خطيرة

فى اليوم العالمى.. طريقة عمل آيس كريم الفراولة بشمع عسل النحل

طريقة عمل ايس كريم الفراولة بشمع عسل النحل..
طريقة عمل ايس كريم الفراولة بشمع عسل النحل..
طريقة عمل ايس كريم الفراولة بشمع عسل النحل..

هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة

هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة
هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة
هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة

مفاجأة للعديد من الأشخاص .. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يوميًا؟

مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟
مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟
مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟

فيديو

الشهيد المقدم أيمن عبد الحميد كتات

حكاية بطل| قصة استشهاد مقدم أيمن كتات.. فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في «100 حلفان» بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى | فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في "١٠٠ حلفان" بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى

سرقة مسجد بقنا

تداول فيديو لشخص يسرق داخل مسجد الساحة بقنا.. ومطالبات بالتحقق من الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد