مستشار رئيس الإمارات: لا يمكن الوثوق في إيران بشأن ترتيبات مضيق هرمز

قال مستشار الرئيس الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، يوم الجمعة إنه لا يمكن الوثوق في أي ترتيبات إيرانية بشأن مضيق هرمز وحرية الملاحة.

وأوضح مستشار الرئيس الإماراتي أنه "في النقاش الدائر حول مضيق هرمز، تبرز الإرادة الدولية الجماعية وأحكام القانون الدولي كضامن رئيسي لحرية الملاحة في هذا الممر الحيوي، بما يخدم استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الحرب".

وأضاف قرقاش عبر حسابه بمنصة "إكس" أنه "بطبيعة الحال، لا يمكن الوثوق بأي ترتيبات إيرانية أحادية أو التعويل عليها بعد عدوانها الغاشم على كافة جيرانها".

وأفادت وكالة رويترز بأن الولايات المتحدة اقترحت تشكيل تحالف دولي جديد يهدف إلى إعادة وتأمين حركة السفن عبر مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم.

وبحسب ما نقلته الوكالة عن مصادر مطلعة، فإن المقترح الأمريكي يأتي في ظل اضطرابات متزايدة أثرت على حركة الملاحة في المنطقة، وسط مخاوف من تأثير ذلك على إمدادات النفط العالمية وسلاسل التجارة الدولية.