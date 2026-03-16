أمير عزمي: تشكيل الزمالك سيختلف في لقاء الإياب أمام أوتوهو

علَقَ أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك السابق على تعادل الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره أوتوهو الكونغولي ، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال أمير عزمي مجاهد في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN:هناك العديد من العوامل التي أثرت على أداء لاعبي الزمالك أمام أوتوهو ، وعلى رأسها توقيت المباراة وسوء أرضية الملعب.

وأضاف: خوض المباراة في الصيام كان وراء إجهاد اللاعبين طوال المباراة ، ولذلك فإن حصول الفريق على نقطة في ظل هذه الأجواء ، بمثابة أمر جيد ، والأبيض قادر على حسم التأهل إلى الدور نصف النهائي من مباراة الإياب في القاهرة.

وتابع: أتوقع أن يختلف تشكيل الزمالك في لقاء الإياب أمام أوتوهو عن مباراة الذهاب ، فمن المتوقع أن يبدأ معتمد جمال المدير الفني للفريق بالبرازيلي خوان ألفينا بيزيرا في مركز الجناح الأيمن ، وأتوقع مشاركة ناصر منسي أساسياً على حساب سيف الدين الجزيري ، وعبد الله السعيد بدلاً من أحمد ربيع ، ومحمود بنتايك على حساب أحمد عبد الرحيم إيشو.