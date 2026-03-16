كلامي بيطلع صح.. لاعب الزمالك السابق ينتقد الأهلي بعد الخسارة من الترجي

انتقد أحمد دويدار، لاعب نادي الزمالك السابق، أداء النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الفريق غير مقنع سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وكتب أحمد دويدار، عبر حسابه علي فيسبوك "الاهلي بيقدم نسخة غريبة جدا افريقيا ومحليا وكلامي بيطلع صح لاني رؤيتي فنية بحته بدون اهداف رغم اني الحكم ظالم في ماتش الترجي لكن الترجي فنيا فريق في المتناول .

وأشار إلى وجود أخطاء إدارية في الناديين، مؤكدًا أن الزمالك يعاني أيضًا من بعض المشكلات، لكن إدارة الأهلي ارتكبت أخطاء كارثية"، خاصة فيما يتعلق بملف التعاقد مع مهاجم صريح للفريق.

وأوضح أن الأهلي يفتقد إلى مهاجم صريح في تشكيلته الحالية، على عكس الزمالك الذي يمتلك أربعة مهاجمين، معتبرًا أن التركيز الأكبر لدى الأهلي هذا الموسم كان على “لجان السوشيال ميديا”، على حد تعبيره، بدلًا من تدعيم خط الهجوم بعناصر قوية.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

ومن المقرر إقامة اللقاء يوم السبت ٢١ مارس الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات اياب الدور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا. .

خسر الأهلي مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي بهدف نظيف من ركلة جزاء، في لقاء الذهاب بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في اللقاء الذي جمعهما على ملعب رادس بتونس.