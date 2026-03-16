لاعب الترجي بعد الفوز على الأهلي: قادرون على حصد بطاقة الترشح لنصف النهائي

تحدث محمد أمين بن حميدة، لاعب الترجي التونسي، عن الانتصار المهم لفريقه على الأهلي المصري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي انتهى بفوز الترجي بهدف دون رد.

فوز حاسم قبل مباراة الإياب

وصف بن حميدة المباراة بأنها “نهائي قبل الأوان”، مشيرًا إلى أنها كانت مواجهة بين اثنين من أعظم الفرق في إفريقيا. وأضاف: “الحمد لله على الانتصار، المباراة كانت ذهنيًا أصعب من كونها بدنية”.





وأوضح اللاعب أن الفريق التزم بتعليمات المدرب خلال الشوط الثاني، وحاول استغلال الفرص العديدة التي سنحت له، مشيرًا إلى أن مباراة الإياب في مصر ستحدد بشكل أكبر المتأهل إلى نصف النهائي.



أهمية الجمهور ودوره في التحفيز

أشاد بن حميدة بدور جماهير الترجي، وقال: “نشكر الجمهور الذي يقف بجانبنا دائمًا، قوة شخصية الجمهور تجعل اللاعبين يلعبون بثقة وقوة”، مضيفًا أن هذا الدعم القوي ليس غريبًا على جماهير الفريق.

وأكد أن اللاعبين كانوا حريصين على إسعاد الجماهير، وأن تحفيزهم المستمر على مدار الأسبوع السابق للمباراة ساعد الفريق على تقديم أفضل أداء ممكن.



التركيز على مباراة الإياب في مصر

اختتم بن حميدة تصريحاته بالحديث عن مباراة الإياب المرتقبة في مصر، مؤكدًا: “نحن قادرون على حصد بطاقة الترشح لنصف النهائي، ونسعى لتكرار الأداء القوي وتحقيق الفوز أمام جمهور الأهلي”.

وأشار اللاعب إلى أن الهدف الآن هو الحفاظ على التركيز وتطبيق التعليمات الفنية التي وضعتها الإدارة الفنية، لتأكيد التفوق في المواجهة المقبلة.



