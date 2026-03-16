الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الشناوي بعد خسارة الأهلي أمام الترجي: نمتلك فرصة قوية للتعويض في القاهرة

محمد الشناوي
محمد الشناوي
رباب الهواري


تحدث محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي عن خسارة فريقه أمام الترجي الرياضي التونسي في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الفريق لا يزال يمتلك فرصة قوية للتعويض خلال مباراة الإياب في القاهرة.


أداء الأهلي في شوطي المباراة


أوضح الشناوي أن الأهلي قدم مستوى جيدًا خلال الشوط الأول من اللقاء، حيث نجح اللاعبون في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني وفرض أسلوبهم في فترات عديدة من المباراة. لكنه أشار إلى أن الأداء شهد بعض التراجع خلال الشوط الثاني، وهو ما منح الترجي فرصة للضغط بشكل أكبر.

وأكد حارس الأهلي أن الفريق مرّ بفترات مختلفة خلال المباراة، وهو أمر طبيعي في المواجهات الكبيرة، خاصة عندما تكون خارج الأرض وأمام فريق قوي مثل الترجي.

 وأضاف أن اللاعبين حاولوا الحفاظ على توازنهم داخل الملعب رغم الضغط الجماهيري والظروف الصعبة للمباراة.


روح اللاعبين رغم الهزيمة


وأشار الشناوي إلى أن جميع لاعبي الأهلي قدموا أقصى ما لديهم خلال اللقاء، مؤكدًا أن الروح القتالية كانت حاضرة طوال المباراة. وقال إن الفريق أظهر شخصية قوية داخل الملعب، وهو ما يمنحهم الثقة قبل مواجهة الإياب.

وأضاف أن اللاعبين يدركون جيدًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، خصوصًا في بطولة كبيرة مثل دوري أبطال إفريقيا، التي تمثل هدفًا أساسيًا للفريق في كل موسم.


تقبل قرارات الإدارة وتغيير برنامج السفر


كما تحدث الشناوي عن قرار إدارة النادي بتعديل برنامج السفر إلى تونس قبل مواجهة الترجي، مؤكدًا أن اللاعبين تقبلوا تلك القرارات وتعاملوا معها باحترافية كاملة.

وأوضح أن الفريق خاض المباراة بتركيز كامل رغم أي تغييرات في البرنامج، مشيرًا إلى أن الأهلي اعتاد التعامل مع مثل هذه الظروف خلال مشاركاته القارية.


رسالة قبل مباراة الإياب في القاهرة


وفي ختام تصريحاته، شدد الشناوي على أن مواجهة الإياب في القاهرة ستكون مختلفة، مؤكدًا أن الفريق ما زال لديه “شوط ثانٍ” في البطولة.

وأضاف أن لاعبي الأهلي يدركون أهمية المباراة المقبلة، وسيبذلون أقصى ما لديهم من أجل تحقيق الفوز وتعويض نتيجة الذهاب، من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وإسعاد جماهير النادي. 

