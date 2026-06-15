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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غرفة عمليات تعليم الغربية: لا شكاوي من امتحانات الدبلومات الفنية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

شهدت لجان امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين فى تاسع أيامها انتظام وانضباط وسير العملية الامتحانية فى حالة من الهدوء، والتى تستمر حتى 18 يونيو الجاري، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 32 ألفًا و629 طالبًا وطالبة، يؤدون الامتحانات داخل 115 لجنة رئيسية وفرعية بمختلف النوعيات الفنية على مستوى المحافظة.

توجيهات تعليم الغربية 


وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، أن اللجان موزعة بواقع 54 لجنة للتعليم الصناعي، و52 لجنة للتعليم التجاري والفندقي، و9 لجان للتعليم الزراعي.


وأكد «حسن»، أنه تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتأمين مراكز توزيع الأسئلة وخطوط نقل أوراق الأسئلة والإجابة والكنترولات والاستراحات، إلى جانب التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير زائرة صحية بكل لجنة امتحانية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، مشددًا على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين وتطبيق القانون بكل حسم تجاه أي مخالفة.

تفعيل غرف العمليات 


وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية و10 غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة، مؤكدًا أن تعليم الغربية أنهى جميع الاستعدادات وفق خطة متكاملة تستهدف تحقيق الانضباط الكامل وتوفير بيئة امتحانية آمنة ومستقرة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

اخبار محافظة الغربية تعليم الغربية طلاب وطالبات الدبلومات الفنيه مدارس لجان

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