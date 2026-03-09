قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الأمريكي يفقد مسيرتين من طراز MQ‑9 داخل إيران
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 9 مارس 2026
رئيس الوزراء القطري: الهجمات الإيرانية تعرقل جهود الوساطة
برلمانية: زيادة الحد الأدنى للأجور ضرورة لحماية المواطنين من ضغوط المعيشة
صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة
عصام شلتوت: جماهير الأهلي غير مقتنعة بمهاجم الأهلي كامويش
ليس سجلا سيئا.. أول تعليق من سلوت بعد وصوله لـ 100 مباراة مع ليفربول
علي جمعة يوضح حكم الإفطار في الطائرة: لو شايف الشمس قدامك متفطرش
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الإثنين 9 مارس 2026
هجوم يستهدف قاعدة فكتوريا الأمريكية في بغداد وتفعيل منظومة الدفاع الجوي
تركيا تستدعي السفير الإيراني بعد إطلاق صاروخ تجاه أراضيها
مبالغ ضخمة.. تفاصيل جوائز بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
رياضة

أحمد الطيب يدافع عن محمد الشناوي: لا يستحق ما يحدث

محمد الشناوي
محمد الشناوي
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

أعرب المعلق الرياضي أحمد الطيب عن استيائه من محاولات البعض التقليل من الحارس الدولي محمد الشناوي، كابتن الأهلي وأحد أبرز حراس المرمى في تاريخ مصر خلال السنوات الماضية.

وكتب الطيب عبر حسابه علي فيسبوك " لم يعجبنى أبداً التقليل من قيمة وكفاءة محمد الشناوى حارس الأهلي ومنتخب مصر الأول لسنوات ليست قليلة خاصة من جماهير أو مسئولين  أهلاوية والهدف معروف والله عيييب لا الشناوى يستحق كده ولا جمهور الاهلى الحقيقى يعمل كده فقط الدخلاء وأصحاب المصالح  هم من يفعلون ذلك."

ويستعد فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة مهمة أمام منافسه طلائع الجيش مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة للمسابقة.

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم الإثنين 9 مارس، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت السعودية.

وتذاع مباراة الأهلي ضد الطلائع عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

أحمد الطيب محمد الشناوي الأهلي

