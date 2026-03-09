أحمد الطيب يدافع عن محمد الشناوي: لا يستحق ما يحدث

أعرب المعلق الرياضي أحمد الطيب عن استيائه من محاولات البعض التقليل من الحارس الدولي محمد الشناوي، كابتن الأهلي وأحد أبرز حراس المرمى في تاريخ مصر خلال السنوات الماضية.

وكتب الطيب عبر حسابه علي فيسبوك " لم يعجبنى أبداً التقليل من قيمة وكفاءة محمد الشناوى حارس الأهلي ومنتخب مصر الأول لسنوات ليست قليلة خاصة من جماهير أو مسئولين أهلاوية والهدف معروف والله عيييب لا الشناوى يستحق كده ولا جمهور الاهلى الحقيقى يعمل كده فقط الدخلاء وأصحاب المصالح هم من يفعلون ذلك."

ويستعد فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة مهمة أمام منافسه طلائع الجيش مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة للمسابقة.

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم الإثنين 9 مارس، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت السعودية.

وتذاع مباراة الأهلي ضد الطلائع عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.