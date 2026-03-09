قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء القطري: الهجمات الإيرانية تعرقل جهود الوساطة
برلمانية: زيادة الحد الأدنى للأجور ضرورة لحماية المواطنين من ضغوط المعيشة
صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة
عصام شلتوت: جماهير الأهلي غير مقتنعة بمهاجم الأهلي كامويش
ليس سجلا سيئا.. أول تعليق من سلوت بعد وصوله لـ 100 مباراة مع ليفربول
علي جمعة يوضح حكم الإفطار في الطائرة: لو شايف الشمس قدامك متفطرش
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الإثنين 9 مارس 2026
هجوم يستهدف قاعدة فكتوريا الأمريكية في بغداد وتفعيل منظومة الدفاع الجوي
تركيا تستدعي السفير الإيراني بعد إطلاق صاروخ تجاه أراضيها
مبالغ ضخمة.. تفاصيل جوائز بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
تصعيد تركي صادم: أردوغان يهدد بالرد على الاستفزازات الإيرانية
ترامب: ابن خامنئي لن ينجو.. والنفط الإيراني ليس أولويتنا حاليا
بيراميدز يعترض على أمين عمر ومحمود عاشور

أمين عمر
أمين عمر
حسن العمدة

أبدى نادي بيراميدز اعتراضه الشديد على طاقم الحكام المعين لإدارة مباراة الفريق أمام البنك الأهلي في الدوري مساء اليوم، بقيادة الحكم أمين عمر ووجود الحكم محمود عاشور على تقنية الفيديو بسبب وقائع سابقة ضد النادي وشكاوى عديدة مازالت قائمة.

ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في التاسعة والنصف من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في إطار مؤجلات الجولة 15 من بطولة الدوري.

وأكد النادي أنه سبق واعترض على تعيين الحكم أمين عمر لإدارة أي مباراة يكون بيراميدز طرفا فيها بسبب قرارات عديدة سابقة ظلم فيها النادي، وتقدم النادي ضده بشكوى في شهر أغسطس الماضي وطالب بعدم إدارته لأي مباراة للفريق مستقبلا.

كما اعترض النادي على وجود الحكم محمود عاشور على تقنية الفيديو بسبب وقائع سابقة ضد النادي أبرزها قراره بطرد لاعب بيراميدز أحمد توفيق أمام الأهلي الموسم الماضي بدون وجه حق، وكذلك تقديم النادي لشكوى ضده عن طريق المدير الإداري أحمد زاهر في ذات المباراة بسبب اصطحابه لنجله وتعديهما لفظيا على النادي بعد انتهاء المباراة.

نادي بيراميدز بيراميدز البنك الأهلي أمين عمر محمود عاشور

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

