بيراميدز يعترض على أمين عمر ومحمود عاشور

أبدى نادي بيراميدز اعتراضه الشديد على طاقم الحكام المعين لإدارة مباراة الفريق أمام البنك الأهلي في الدوري مساء اليوم، بقيادة الحكم أمين عمر ووجود الحكم محمود عاشور على تقنية الفيديو بسبب وقائع سابقة ضد النادي وشكاوى عديدة مازالت قائمة.

ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في التاسعة والنصف من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في إطار مؤجلات الجولة 15 من بطولة الدوري.

وأكد النادي أنه سبق واعترض على تعيين الحكم أمين عمر لإدارة أي مباراة يكون بيراميدز طرفا فيها بسبب قرارات عديدة سابقة ظلم فيها النادي، وتقدم النادي ضده بشكوى في شهر أغسطس الماضي وطالب بعدم إدارته لأي مباراة للفريق مستقبلا.

كما اعترض النادي على وجود الحكم محمود عاشور على تقنية الفيديو بسبب وقائع سابقة ضد النادي أبرزها قراره بطرد لاعب بيراميدز أحمد توفيق أمام الأهلي الموسم الماضي بدون وجه حق، وكذلك تقديم النادي لشكوى ضده عن طريق المدير الإداري أحمد زاهر في ذات المباراة بسبب اصطحابه لنجله وتعديهما لفظيا على النادي بعد انتهاء المباراة.