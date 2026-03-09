نقابة التمريض تكرم ممرضة المقطم لانقاذها مصاب في حادث.. صور

كرمت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، ميس نجوى محمود عبدالموجود، الممرضة بمستشفى المقطم للتأمين الصحي، تقديرًا لموقفها الإنساني البطولي بعد إنقاذ حياة أحد المواطنين الذي تعرض لحادث سير خطير.

وأوضحت النقابة، أن التكريم جاء تقديرًا لسرعة استجابة الممرضة وتعاملها الإنساني والمسؤول مع الحادث، وذلك على هامش إجتماع مجلس الإدارة النقابة العامة وأعضاء النقابات الفرعية.

وأشارت إلى أن الممرضة بادرت بالتدخل فورا عندما تعرض المواطن الحاج سيد حسن عبدالمحسن محمد لحادث بعد اصطدام سيارة به أثناء قيادته دراجته النارية، ما أدى إلى سقوطه وإصابته في حادث كاد أن يودي بحياته.

وأضافت النقابة، أن الممرضة لم تتردد في تقديم المساعدة والتدخل الفوري لإنقاذ المصاب، حيث قامت بالتعامل مع الحالة في اللحظات الأولى للحادث وساهمت في سرعة نقله على مسئوليتها الخاصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، الأمر الذي ساعد في إنقاذ حياته حتى استقرت حالته الصحية بعد تلقي العلاج اللازم.

وأكدت النقابة، أن الحالة الصحية للمواطن تحسنت بشكل ملحوظ بعد الحادث، كما أن ابنته التي كانت برفقته وقت الحادث أصبحت في حالة جيدة أيضًا، بعد تلقي الرعاية اللازمة والاطمئنان على حالتها الصحية.

من جانبها، أشادت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض بالموقف الإنساني الذي قامت به الممرضة، مؤكدة أن ما حدث يعكس القيم الإنسانية والمهنية التي يتمتع بها أعضاء هيئة التمريض في مصر، والذين يؤدون رسالتهم السامية في خدمة المرضى والمواطنين في كل مكان.

وأضافت أن النقابة تحرص على تكريم النماذج المتميزة من أبناء المهنة الذين يقدمون مواقف إنسانية مشرفة تعكس الصورة الحقيقية للتمريض المصري، مؤكدة أن هذه النماذج تمثل مصدر فخر لكل العاملين في القطاع الصحي.