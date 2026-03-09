محافظ أسيوط يشارك أبناءه من ذوي الهمم بمراكز تخاطب الشباب والرياضة حفل الإفطار الرمضاني

شارك اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أبناءه من ذوي الهمم وأسرهم حفل الإفطار الرمضاني الجماعي الذي نظمته مراكز التخاطب وتنمية المهارات بمديرية الشباب والرياضة، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وذلك بمركز شباب ناصر بحي شرق مدينة أسيوط، بمشاركة عدد كبير من ذوي القدرات الخاصة وأسرهم من مختلف الأعمار، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة برعاية ودعم ذوي الهمم، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم مختلف أوجه الرعاية للأشخاص ذوي القدرات الخاصة، والعمل على دمجهم في المجتمع وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة والفعاليات.

حضر حفل الإفطار الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمستشار محمد كامل المستشار القانوني للمحافظة، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق مدينة أسيوط، وعاطف محمد معاون وكيل الوزارة، وأحمد سليم رئيس مجلس إدارة مركز شباب ناصر، ومجدي عبدالرحمن مدير مكتب ذوي الهمم بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط.

واستهلت الفعاليات بعزف السلام الوطني، أعقبها تلاوة آيات من القرآن الكريم للطفل حذيفة أسامة من أصحاب الهمم، ثم فقرة للتواشيح الدينية قدمها الشيخ أحمد القليوبي، إلى جانب فقرة غنائية للطالب مصطفى كمال، وسط أجواء رمضانية مبهجة اتسمت بالتفاعل والبهجة بين الحضور.

وخلال الحفل، أعرب محافظ أسيوط عن سعادته بمشاركة أبنائه من ذوي الهمم وأسرهم هذه الأجواء الرمضانية، مؤكدًا أن ذوي الهمم يحظون باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية التي تضعهم في مقدمة أولوياتها مشيرًا إلى أن أبناءنا من ذوي الهمم يمثلون نماذج مشرفة للإرادة والعزيمة، وقادرون على تحقيق النجاح وتغيير واقعهم إلى الأفضل بما يمتلكونه من طاقات وإبداعات ومواهب تسهم في خدمة مجتمعهم ووطنهم.

كما أكد اللواء محمد علوان أهمية مراكز التخاطب وتنمية المهارات التي تم إنشاؤها داخل مراكز الشباب بمختلف أنحاء المحافظة، لما تقدمه من خدمات علاجية وتأهيلية مجانية للأشخاص من ذوي الهمم، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم ودمجهم بصورة أكبر في المجتمع.

ومن جانبه، أوضح أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط أن المديرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف ذوي الهمم من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة داخل مراكز الشباب، مؤكدًا استمرار العمل على توفير بيئة داعمة تساعدهم على تنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم، بما يعزز دمجهم المجتمعي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة ومحافظة أسيوط.

وفي ختام الفعالية، حرص المشاركون على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ، في أجواء عكست روح المحبة والتآلف التي تميز الشهر الكريم.