محافظ أسيوط : 150 ألف وجبة إفطار وسحور للأولى بالرعاية من مصر الخير

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أهمية تضافر جهود الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، بما يسهم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار المحافظ إلى أنه تلقى تقريرًا حول الأنشطة التي تنفذها مؤسسة مصر الخير بمحافظة أسيوط خلال شهر رمضان الكريم، والذي تضمن جهود المؤسسة في تنظيم حملة إفطار صائم وتوفير وتجهيز أكثر من 150 ألف وجبة إفطار وسحور طوال أيام الشهر الفضيل، يتم توزيعها على الصائمين من غير القادرين والأسر الأكثر احتياجًا بالمنازل، بالإضافة إلى تقديم وجبات إفطار يومية داخل قاعات مخصصة للإطعام بعدد من مراكز المحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن المؤسسة، تقوم بتجهيز 2200 وجبة إفطار يوميًا و1850 وجبة سحور، إلى جانب 250 وجبة إفطار للمسافرين، من خلال عدد من المطابخ الخيرية المنتشرة بعدة مراكز، تحت إشراف محمد فراج مدير مكتب المؤسسة بأسيوط، وبمشاركة الشباب المتطوعين في أعمال التجهيز والتعبئة والتوزيع.

وأضاف المحافظ أن وجبات الإفطار يتم إعدادها طازجة وتشمل (بروتين، أرز، خضار، فاكهة، تمر، خبز ومياه)، حيث يتم تجهيزها بمطابخ خيرية في مراكز ديروط والقوصية والفتح ومدينة أسيوط، بينما يتم إعداد وجبات السحور بعدد من المطابخ بمراكز منفلوط والفتح والغنايم بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية.

ولفت المحافظ إلى أن الأنشطة الرمضانية شملت أيضًا تجهيز وتوزيع 30 ألف كرتونة مواد غذائية بمشاركة 122 جمعية أهلية في 11 مركزًا، لتوزيعها على الأسر المستحقة في 65 قرية بمختلف أنحاء المحافظة، مشيدًا بجهود مؤسسة مصر الخير والمتطوعين في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.