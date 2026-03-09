قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدلة توضح الحقيقة.. دفاع المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد يكشف مفاجآت بالقضية
الرئيس السيسي يوجه رسالة شكرا للشعب: انتم السند الحقيقي لمسيرة الوطن
مصر تعتزم تأسيس كيان استثماري ضخم موجه للسوق الأفريقية .. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بضغط من صعود الدولار ومخاوف التضخم
بعد رفعه راية التحدي فى جلطة سراي.. هل تتحول تصريحات أوسيمين إلى واقع أمام ليفربول في القمة الأوروبية؟
الرئيس السيسي خلال احتفالات يوم الشهيد: القضية الفلسطينية تمثل جوهر النزاع فى الشرق الأوسط
الرئيس السيسي: خسرنا 10 مليارات دولار من إيرادات القناة بعد حرب غزة
الخارجية الإيرانية: إيران لم تشن هجمات على قبرص وتركيا وأذربيجان
الرئيس السيسي يحذر من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي
وكالة الأنباء اللبنانية: مصرع شرطي في شبعا خلال غارة إسرائيلية
قيمة ملف .. طلب إحاطة عاجل لحدث غريب في مكاتب الشهر العقاري
الرئيس السيسي: نرفض رفضًا قاطعًا أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط : 150 ألف وجبة إفطار وسحور للأولى بالرعاية من مصر الخير

تجهيز وتوزيع 150 ألف وجبة إفطار وسحور للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان بأسيوط
تجهيز وتوزيع 150 ألف وجبة إفطار وسحور للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أهمية تضافر جهود الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، بما يسهم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار المحافظ إلى أنه تلقى تقريرًا حول الأنشطة التي تنفذها مؤسسة مصر الخير بمحافظة أسيوط خلال شهر رمضان الكريم، والذي تضمن جهود المؤسسة في تنظيم حملة إفطار صائم وتوفير وتجهيز أكثر من 150 ألف وجبة إفطار وسحور طوال أيام الشهر الفضيل، يتم توزيعها على الصائمين من غير القادرين والأسر الأكثر احتياجًا بالمنازل، بالإضافة إلى تقديم وجبات إفطار يومية داخل قاعات مخصصة للإطعام بعدد من مراكز المحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن المؤسسة، تقوم بتجهيز 2200 وجبة إفطار يوميًا و1850 وجبة سحور، إلى جانب 250 وجبة إفطار للمسافرين، من خلال عدد من المطابخ الخيرية المنتشرة بعدة مراكز، تحت إشراف محمد فراج مدير مكتب المؤسسة بأسيوط، وبمشاركة الشباب المتطوعين في أعمال التجهيز والتعبئة والتوزيع.

وأضاف المحافظ أن وجبات الإفطار يتم إعدادها طازجة وتشمل (بروتين، أرز، خضار، فاكهة، تمر، خبز ومياه)، حيث يتم تجهيزها بمطابخ خيرية في مراكز ديروط والقوصية والفتح ومدينة أسيوط، بينما يتم إعداد وجبات السحور بعدد من المطابخ بمراكز منفلوط والفتح والغنايم بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية.

ولفت المحافظ إلى أن الأنشطة الرمضانية شملت أيضًا تجهيز وتوزيع 30 ألف كرتونة مواد غذائية بمشاركة 122 جمعية أهلية في 11 مركزًا، لتوزيعها على الأسر المستحقة في 65 قرية بمختلف أنحاء المحافظة، مشيدًا بجهود مؤسسة مصر الخير والمتطوعين في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.

أسيوط الجمعيات الأهلية مؤسسات المجتمع المدني الأسر الأولى بالرعاية شهر رمضان المبارك الحماية الاجتماعية حياة كريمة مؤسسة مصر الخير حملة إفطار صائم وجبة إفطار وسحور الأسر الأكثر احتياجًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحات المسجد النبوي

مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد .. داوم عليها تحفظك أنت وأسرتك

الغندور

برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

ترشيحاتنا

القمر

إنجاز فضائي تاريخي.. نجاح غير مسبوق في زراعة الحمص داخل تربة قمرية

كويكب

لغز كويكب المدينة يُحسم علميا.. هل نجا القمر من اصطدام كوني محتمل؟

كريستيانو جونيور

صراع العمالقة على الوريث الكروي.. كريستيانو جونيور يشعل سباق الأندية الأوروبية

بالصور

استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر

استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر
استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر
استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر

رضوى الشربينى تخطف الأنظار بالقفطان البنفسجى

رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى
رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى
رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى

لعزومة غير تقليدية.. طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

خايفة من العين.. بدرية طلبة بإطلالة رمضانية

بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

فيديو

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد