محافظ أسيوط: إزالة 23 حالة تعد على أراض زراعية ومخالفات بناء بـ4 مراكز

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، تنفيذ 23 حالة إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية ومباني مخالفة بعدد من مراكز وأحياء المحافظة، وذلك في إطار حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، التي تنفذ خلال الفترة من 7 إلى 27 مارس الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة والتصدي الحاسم لكافة صور التعدي ومخالفات البناء.

وأوضح المحافظ أن الحملات نفذت في أربعة مراكز هي: أبوتيج، والغنايم، ومنفلوط، والفتح، بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، حيث أسفرت عن استرداد مساحة قيراط و20 سهمًا من الأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة مباني مخالفة على مساحة 940 مترًا مربعًا.

وأشار إلى أن مركز أبوتيج شهد إزالة 6 حالات تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية، بينما تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي بمركز الغنايم، وأخرى على أرض زراعية بمركز منفلوط، فضلاً عن إزالة 15 حالة تعدي على أراضي أملاك الطرق بنطاق مركز الفتح.

وأكد محافظ أسيوط أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، مشددًا على استمرار الحملات المكثفة والمتابعة الميدانية اليومية بكافة المراكز والمدن والأحياء، لضمان تحقيق مستهدفات الموجة الحالية وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

وجدد المحافظ دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ عن أي مخالفات أو تعديات على الأراضي أو أعمال بناء مخالف، مشيرًا إلى تخصيص عدة قنوات لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، من بينها الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (0882135858 – 0882135727)، إضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا سرعة التعامل مع جميع البلاغات وفقًا للقانون.