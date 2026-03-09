قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي جمعة يحذر من شبهة الفجر الكاذب: صوموا كما يصوم الناس ولا تصنعوا دينًا على الأهواء
مستقبل إيران بعد خامنئي.. مرشد بلا سلطات مطلقة وسط صراع نفوذ داخلي
10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة للزبائن فى المقاهي طبقا للقانون
غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
الخارجية الإيرانية: الخطط الأمريكية تستهدف تقسيم البلاد وإضعافها
20 صورة ترصد إنتظام الدراسة بالمدارس ..وتعليمات بتفعيل التقييمات على مدار الأسبوع
عمرو الليثي يكشف تفاصيل تسجيل مذكرات عادل إمام
مجموعة السبع تناقش الإفراج عن احتياطيات النفط الطارئة مع تجاوز سعر النفط 100 دولار
الصلاة أم الإفطار في رمضان؟.. الإفتاء: لا تصلي أولا لـ3 أسباب
التعليم: 3 نماذج مختلفة لكل مادة في الإمتحانات الشهرية..والتقييمات "في موعدها"
" الوزراء" يستعرض تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط على الأنظمة المصرفية
هيئة البث الإسرائيلية: أكثر من 400 صاروخ أطلقت من لبنان نحو دولة الاحتلال خلال 24 ساعة
محافظات

محافظ أسيوط يستقبل وفدا عماليا.. ويؤكد: العمال شركاء أساسيون في التنمية

محافظ أسيوط يستقبل وفد الاتحاد المحلي لنقابات العمال
محافظ أسيوط يستقبل وفد الاتحاد المحلي لنقابات العمال
إيهاب عمر

استقبل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد الاتحاد المحلي لنقابات عمال أسيوط، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه محافظًا لأسيوط، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود المحافظة في دفع مسيرة التنمية وخدمة المواطنين بمختلف القطاعات.

ضم الوفد النقابي كلًا من عبد الناصر بكر رئيس الاتحاد المحلي لنقابات العمال بأسيوط، وياسر مكي نائب رئيس الاتحاد، وأشرف أحمد حسين أمين عام الاتحاد، والدكتور زين العابدين رئيس نقابة الأوقاف، والقذافي عبد الرحمن نائب رئيس الاتحاد ورئيس نقابة الصحة، وأحمد حماد أمين الصندوق ورئيس نقابة الاتصالات.

وخلال اللقاء، رحب محافظ أسيوط بأعضاء الوفد، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة، ومشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به النقابات العمالية في دعم منظومة العمل والإنتاج، ومؤكدًا أن العمال يمثلون ركيزة أساسية في عملية البناء والتنمية، مضيفًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهود، سواء التنفيذية أو المجتمعية، لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن محافظة أسيوط تضع ملفات التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة العمل على رأس أولوياتها، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الكيانات العمالية والنقابية بما يسهم في دعم حقوق العمال وتحفيز الإنتاج، لافتًا إلى أن أبواب المحافظة مفتوحة دائمًا للتواصل والحوار وتبادل الرؤى بما يخدم الصالح العام.

من جانبه، نقل عبد الناصر بكر رئيس اتحاد عمال أسيوط تهنئة وتحيات عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى محافظ أسيوط، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق والنجاح، لخدمة المواطنين ودعم خطط التنمية، مؤكدًا اصطفاف العاملين بالمحافظة خلف القيادة السياسية، ومشيرًا إلى أن اتحاد عمال أسيوط سيظل داعمًا لجهود الدولة في زيادة الإنتاج وتعزيز الاستقرار داخل مواقع العمل المختلفة بالمحافظة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الاتحاد المحلي لنقابات العمال والأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، بما يدعم جهود العمل والتنمية ويعود بالنفع على أبناء المحافظة.

