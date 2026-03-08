محافظ أسيوط: حملات مكثفة لإزالة الإعلانات المخالفة بمركز الفتح وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار الحملات الميدانية لإزالة الإعلانات واللافتات غير المرخصة بمختلف المراكز والأحياء، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الانضباط بالشوارع وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية باستخراج التراخيص اللازمة وفقًا للقانون.

وأوضح المحافظ أن رئاسة مركز الفتح نفذت حملة مكثفة لإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة بقرية عرب مطير، بقيادة محمد سليمان رئيس المركز، وذلك في إطار توجيهات المحافظة بتكثيف الحملات الميدانية والتعامل الحازم مع المخالفات.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 12 إعلانًا بدون ترخيص، فضلًا عن تحرير 5 محاضر مخالفة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مؤكدًا أن الحملات مستمرة بشكل يومي لضبط منظومة الإعلانات.

وأضاف أن الحملة لم تقتصر على إزالة المخالفات فقط، بل تضمنت أيضًا توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالقانون، حيث تم الحصول على بطاقات الرقم القومي والأوراق المطلوبة من بعض المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، كما تم تقديم 6 طلبات للحصول على تراخيص إعلانات من خلال مركز التكنولوجيا لخدمة المواطنين بمركز الفتح.

جرت الحملة بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية، إلى جانب مسؤولي الإشغالات بالقرية وقسم الكهرباء بعرب مطير، في إطار التنسيق بين الجهات المعنية لضبط منظومة الإعلانات والتصدي لكافة المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

وقامت الوحدة المحلية بالتنبيه على أصحاب الأنشطة التجارية بضرورة التوجه إلى مركز التكنولوجيا لخدمة المواطنين برئاسة مركز ومدينة الفتح لتقديم طلبات الترخيص وسداد الرسوم المقررة، بما يساهم في تقنين أوضاع الإعلانات وتنظيمها بالشكل اللائق.