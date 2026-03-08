قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الشيوخ» يوافق على سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات
وزير التعليم العالي يرد على برلمانية الوفد: لا مانع من ضم مستشفيات الأزهر للمجلس الأعلى للجامعات
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف 400 موقع داخل إيران خلال 24 ساعة
الأزهر يحتفل بذكرى غزوة بدر .. ويؤكد: الإيمان والعمل طريق النصر | صور
قرار من المحكمة في دعوى إقالةحسام حسن وجهازه الفني
قرار جديد من توروب حول كامويش في الأهلي
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الجيش الإيراني: استهدفنا حيفا و«تل أبيب» ومراكز وقواعد أمريكية في الكويت
يارا السكري: شخصية روح في مسلسل علي كلاي تمثل تحدٍ كبير والتعاون مع العوضي مريح.. حوار
تفاصيل القبض على طالب عمره 10 سنوات صدم طفلا بدراجة كهربائية ببني سويف
الصحة الإيرانية: مقتل أكثر من 1200 مدني وإصابة 10 آلاف منذ بدء الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: حملات مكثفة لإزالة الإعلانات المخالفة بمركز الفتح وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة

حملات مكثفة لإزالة الإعلانات المخالفة بمركز الفتح بأسيوط
حملات مكثفة لإزالة الإعلانات المخالفة بمركز الفتح بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار الحملات الميدانية لإزالة الإعلانات واللافتات غير المرخصة بمختلف المراكز والأحياء، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الانضباط بالشوارع وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية باستخراج التراخيص اللازمة وفقًا للقانون.

وأوضح المحافظ أن رئاسة مركز الفتح نفذت حملة مكثفة لإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة بقرية عرب مطير، بقيادة محمد سليمان رئيس المركز، وذلك في إطار توجيهات المحافظة بتكثيف الحملات الميدانية والتعامل الحازم مع المخالفات.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 12 إعلانًا بدون ترخيص، فضلًا عن تحرير 5 محاضر مخالفة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مؤكدًا أن الحملات مستمرة بشكل يومي لضبط منظومة الإعلانات.

وأضاف أن الحملة لم تقتصر على إزالة المخالفات فقط، بل تضمنت أيضًا توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالقانون، حيث تم الحصول على بطاقات الرقم القومي والأوراق المطلوبة من بعض المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، كما تم تقديم 6 طلبات للحصول على تراخيص إعلانات من خلال مركز التكنولوجيا لخدمة المواطنين بمركز الفتح.

جرت الحملة بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية، إلى جانب مسؤولي الإشغالات بالقرية وقسم الكهرباء بعرب مطير، في إطار التنسيق بين الجهات المعنية لضبط منظومة الإعلانات والتصدي لكافة المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

وقامت الوحدة المحلية بالتنبيه على أصحاب الأنشطة التجارية بضرورة التوجه إلى مركز التكنولوجيا لخدمة المواطنين برئاسة مركز ومدينة الفتح لتقديم طلبات الترخيص وسداد الرسوم المقررة، بما يساهم في تقنين أوضاع الإعلانات وتنظيمها بالشكل اللائق.

أسيوط إزالة الإعلانات الإعلانات واللافتات غير المرخصة موارد الدولة الأنشطة التجارية استخراج التراخيص إزالة الإعلانات العشوائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

ترشيحاتنا

راندة المنشاوي

24 مارس.. بدء تسليم قطع أراضي "بيت الوطن" المرحلة الثامنة والتاسعة بمدينة القاهرة الجديدة

الموازنة العامة

الحكومة تخصص 152.85 مليار جنيه مكافآت للعاملين بالدولة في 7 شهور

البنك المركزي

غدا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ75 مليار جنيه.. تفاصيل

بالصور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد حكاية "نرجس"

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد حكاية"نرجس"
بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد حكاية"نرجس"
بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد حكاية"نرجس"

خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز ومي عمر

خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر
خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر
خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

فيديو

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد