أخبار البلد

قفص الطماطم يرتفع إلى 500 جنيه.. والفلاحين تكشف موعد الانخفاض

الطماطم
الطماطم
شيماء مجدي

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، إن ارتفاع سعر الطماطم كان متوقعا وليس له علاقة بحرب إيران ، لافتًا إلى أنه حذر من ارتفاع أسعارها قبل اندلاع الحرب بشهر متوقعا وصول سعر كيلو الطماطم للمستهلك لـ 30 جنيه .

ارتفاع أسعار الطماطم

وأضاف "أبوصدام" خلال بيان له ،  أن الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الطماطم تكمن في قلة المعروض وزيادة الطلب وأسباب قلة المعروض هي تقلص المساحة المنتجة من الطماطم حاليا ، بسبب نهاية العروة الشتوية وعدم ظهور انتاج العروة الصيفية ، وضعف نضج الطماطم حاليا بسبب برودة الجو ، مع تضرر مساحة كبيرة من المزروعات بسبب انتشار آفة سوسة الطماطم ، بالإضافة إلى عزوف عدد كبير من الفلاحين عن زراعة الطماطم بسبب خسائرهم الكبيرة في العروات السابقة.

موعد انخفاض أسعار الطماطم

وأشار أبو صدام، إلى أن قفص الطماطم زنة 20 كيلو ذات الجودة العالية وصل 500جنيه متوقعا عدم انخفاض أسعارها قبل شهر مايو المقبل ، مع بداية ظهور انتاج العروه الجديده وتحسن الأحوال الجويه وانتهاء شهر رمضان المبارك وانخفاض الاستهلاك .

زيادة الأسعار

وأكد "نقيب الفلاحين "، أن الحكومة المصرية تقوم بجهود جبارة لمنع الاستغلال والاحتكار واللعب علي وتر زيادة الأسعار بسبب الحرب ، مؤكدا أن مصر خامس أكبر دولة إنتاجا للطماطم في العالم وتأثير الحرب علي اسعار المنتجات المحلية ضعيف والوقت مبكر جدا لظهوره وقد تؤدي استمرار الحرب لانخفاض أسعار بعض المنتجات الزراعية كالثوم وبعض أنواع الفاكهة.

