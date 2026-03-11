رابطة الأندية تسحب قرعة المرحلة النهائية للدوري في هذا الموعد!

تجرى رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب سحب قرعة المرحلة النهائية لبطولة الدوري العام لموسم 2025/2026 غدا الخميس.

ومن المقرر أن تجري مراسم سحب قرعة المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة التاسعة من مساء غد الخميس بقاعة عايدة في فندق ماريوت الزمالك.

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة وينتظر مواجهة نظيره فريق انبي مساء اليوم الأربعاء.

ويأتي هذا الحدث ليرسم الملامح الأخيرة للمنافسة على اللقب في موسم استثنائي شهد صراعات قوية حيث تجمع هذه المرحلة نخبة الأندية التي نجحت في حسم تأهلها للمنافسة على درع الدوري.

وجاءت الفرق المشاركة غدا الخميس في قرعة مجموعة المنافسة على اللقب حتى مارس 2026 على النحو التالي:

الزمالك (43 نقطة)

بيراميدز (43 نقطة)

الأهلي (40 نقطة)

سيراميكا كليوباترا (38 نقطة)

المصري (32 نقطة)

سموحة (31 نقطة)

وادي دجلة (29 نقطة)

انبي (27 نقطة - متبقي مباراة)

البنك الأهلي (26 نقطة)