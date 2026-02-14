حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداول مقاطع فيديو تُظهر بعض الأشخاص وهم يلقون كميات من الفراولة في الشوارع لتتغذى عليها الماشية، بزعم أن المصانع رفضت استلام المحصول لوجود عيوب به، وهو ما أثار حالة من الجدل والقلق بين المواطنين بشأن مصير المحصول وخسائر المزارعين.

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة

وفي هذا السياق، نفى حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين والخبير الزراعي، صحة ما تم تداوله، مؤكدًا أن الفيديو المتداول لا يعكس الواقع الحقيقي ، مشيرا إلى أن فكرة قيام مزارع بإلقاء محصوله في الشارع أمر غير منطقي، حتى في حال تعرضه لخسائر مادية، موضحًا: «مفيش فلاح بيرمي تعبه مهما كان السعر»، في إشارة إلى حرص المزارعين الشديد على الاستفادة من إنتاجهم بأي وسيلة ممكنة.

وأوضح أبوصدام، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أنه من المرجح أن ما ظهر في الفيديو يتعلق بجمع ثمار تالفة أو غير صالحة للتسويق الصناعي، ليتم استخدامها كعلف للحيوانات، وهو أمر معتاد في القطاع الزراعي.

وأضاف “نقيب الفلاحين” أن توالف الخضروات والفاكهة غالبًا ما يُعاد توظيفها بدلًا من التخلص منها، حيث تُقدم كغذاء لبعض أنواع الماشية للاستفادة منها اقتصاديًا وتقليل الفاقد.

وأشار إلى أن رفض بعض المصانع استلام شحنات معينة قد يحدث بسبب اشتراطات الجودة أو المواصفات الفنية الخاصة بعمليات التصنيع والتصدير، لكن ذلك لا يعني إهدار المحصول بالكامل، إذ يمكن تسويقه بطرق أخرى سواء في الأسواق المحلية أو من خلال استخدامه في أغراض بديلة.

وأكد نقيب الفلاحين أهمية تحري الدقة قبل تداول مثل هذه المقاطع، خاصة أن نشر معلومات غير دقيقة قد يسيء إلى صورة القطاع الزراعي ويؤثر سلبًا على جهود الدولة والمزارعين في دعم الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

مساحات زراعة الفراولة

وأضاف أن المساحات المنزرعة من محصول الفراولة كبيرة وبالتالى أدى إلي انتاج كميات كبيرة ، معلقا :"وممكن أساسًا في حاجات أي حاجة غير مطابقة للمواصفات بيترفض ولا ننكر دور الحجر الزراعى فى انتاج محاصيل مطابقة للمواصفات وعدم السماح لأى شحنة غير مطابقة للمواصفات للتصدير" .

وأكمل قائلا : "قد يكون في تلفيات مثلًا في النقل أو في طريقة التخزين أو مواصفات مثلًا مقاسات حاجات " ، نافيا وجود أى أسباب تؤثر على سمعة المحاصيل المصرية فى الخارج.

ولفت "نقيب الفلاحين " إلى أننا لدينا زراعة عشوائية في كل أنواع الخضراوات وليس بالفراولة ولا يوجد دورة زراعية ولا زراعة تعاقدية وبالتالي كل فلاح يزرع مايريد ، وتعد الفراولة كانت من المحاصيل التى تدر دخلا عاليا جدًا بسبب التصدير في الفترة الماضية فبدأت ناس تتوسع في زراعة الفراولة.