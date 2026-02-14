قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث الصحة: العواصف الترابية تسبب تهيج الجهاز التنفسي.. ويجب الإجراءات الوقائية
أذكار الصباح.. خير ما تبدأ به يومك فلا تتكاسل عنها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 14-2-2026
حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني
روبيو: احتمال نزاع عالمي جديد يلوح في الأفق.. والتحالف الغربي مطالب بالإصلاح
بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة “فرحة مصر ”
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش
عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان
سعر أونصة الذهب يتجاوز 5000 دولار مدعوماً برهانات خفض الفائدة الأمريكية
بكام الكيلو النهارده؟.. أسعار اللحوم في الأسواق السبت | وهذا سعر الحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

الفراولة
الفراولة
شيماء مجدي

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداول مقاطع فيديو تُظهر بعض الأشخاص وهم يلقون كميات من الفراولة في الشوارع لتتغذى عليها الماشية، بزعم أن المصانع رفضت استلام المحصول لوجود عيوب به، وهو ما أثار حالة من الجدل والقلق بين المواطنين بشأن مصير المحصول وخسائر المزارعين.

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة 

وفي هذا السياق، نفى حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين والخبير الزراعي، صحة ما تم تداوله، مؤكدًا أن الفيديو المتداول لا يعكس الواقع الحقيقي ، مشيرا إلى أن فكرة قيام مزارع بإلقاء محصوله في الشارع أمر غير منطقي، حتى في حال تعرضه لخسائر مادية، موضحًا: «مفيش فلاح بيرمي تعبه مهما كان السعر»، في إشارة إلى حرص المزارعين الشديد على الاستفادة من إنتاجهم بأي وسيلة ممكنة.

وأوضح أبوصدام، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أنه من المرجح أن ما ظهر في الفيديو يتعلق بجمع ثمار تالفة أو غير صالحة للتسويق الصناعي، ليتم استخدامها كعلف للحيوانات، وهو أمر معتاد في القطاع الزراعي. 

وأضاف “نقيب الفلاحين”  أن توالف الخضروات والفاكهة غالبًا ما يُعاد توظيفها بدلًا من التخلص منها، حيث تُقدم كغذاء لبعض أنواع الماشية للاستفادة منها اقتصاديًا وتقليل الفاقد.

وأشار إلى أن رفض بعض المصانع استلام شحنات معينة قد يحدث بسبب اشتراطات الجودة أو المواصفات الفنية الخاصة بعمليات التصنيع والتصدير، لكن ذلك لا يعني إهدار المحصول بالكامل، إذ يمكن تسويقه بطرق أخرى سواء في الأسواق المحلية أو من خلال استخدامه في أغراض بديلة.

وأكد نقيب الفلاحين أهمية تحري الدقة قبل تداول مثل هذه المقاطع، خاصة أن نشر معلومات غير دقيقة قد يسيء إلى صورة القطاع الزراعي ويؤثر سلبًا على جهود الدولة والمزارعين في دعم الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

مساحات زراعة الفراولة

وأضاف أن المساحات المنزرعة من محصول الفراولة كبيرة وبالتالى أدى إلي انتاج كميات كبيرة ، معلقا :"وممكن أساسًا في حاجات أي حاجة غير مطابقة للمواصفات بيترفض ولا ننكر دور الحجر الزراعى فى انتاج محاصيل مطابقة للمواصفات وعدم السماح لأى شحنة غير مطابقة للمواصفات للتصدير" .

وأكمل قائلا : "قد يكون في تلفيات مثلًا في النقل أو في طريقة التخزين أو مواصفات مثلًا مقاسات حاجات " ، نافيا وجود أى أسباب تؤثر على سمعة المحاصيل المصرية فى الخارج.

ولفت "نقيب الفلاحين " إلى أننا لدينا زراعة عشوائية  في كل أنواع الخضراوات وليس بالفراولة ولا يوجد دورة زراعية ولا زراعة تعاقدية وبالتالي كل فلاح يزرع مايريد ، وتعد  الفراولة كانت من المحاصيل  التى تدر دخلا عاليا جدًا بسبب التصدير في الفترة الماضية  فبدأت ناس تتوسع في زراعة الفراولة.

الفراولة المزارعين إلقاء الفراولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

الزمالك

فاضل أسبوع .. تطور غير متوقع في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

لقاء الخميسى

لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ

بالصور

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

مازدا
مازدا
مازدا

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

ساعة Apple
ساعة Apple
ساعة Apple

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
سحور
سحور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد