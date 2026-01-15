اليوسفي بـ 17 جنيهًا والفراولة بـ 29 .. أسعار الفواكة في الأسواق

قدم برنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، وأحمد دياب تقرير فيديو لمعرفة أسعار الفاكهة اليوم الخميس.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إن معظم الفاكهة الشتوية موجودة بالأسواق، وأن المواطنين لا يستطيعون الاستغناء عن الفاكهة.

وكشف أحد التجار، أن سعر التفاح السكري اليوم يسجل 75 جنيها، والتفاح الأصفر الإيطالي 85 جنيها، والبلح بـ 50 ، و اليوسفي البلدي بـ 17 جنيها والفراولة 29 جنيها.

وأشار إلى أن سعر الموز بـ 29 جنيها، والجوافة 29 جنيها، وأن الاقبال كبير من قبل المواطنين على البرتقال والموز واليوسفي.