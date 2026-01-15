قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية الإيراني: الاضطرابات انتهت والبلاد تحت السيطرة الكاملة
اليوسفي بـ 17 جنيهًا والفراولة بـ 29 .. أسعار الفواكة في الأسواق
مفوضية اللاجئين: 17 ألف نازح من كردفان ودارفور وصلوا ولاية النيل الأبيض
أول تعليق من روسيا على نشر فرنسا لقواتها بجرينلاند
تزرع الأمل.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
نستلهم منها قوة الإيمان.. المستشار عصام فريد يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم
بتوجيهات من الرئيس السيسي.. اتصالات مصرية مكثفة لخفض التصعيد فى المنطقة
النجم العالمي ويل سميث يزور الاهرامات .. شاهد
الرئيس السيسي يستقبل وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني
أسمى معاني الإيمان.. مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
أول ظهور لـ أفشة في مران الاتحاد السكندري
اليوسفي بـ 17 جنيهًا والفراولة بـ 29 .. أسعار الفواكة في الأسواق

قدم برنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، وأحمد دياب تقرير فيديو لمعرفة أسعار الفاكهة اليوم الخميس.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إن معظم الفاكهة الشتوية موجودة بالأسواق، وأن المواطنين لا يستطيعون الاستغناء عن الفاكهة.

وكشف أحد التجار، أن سعر التفاح السكري اليوم يسجل 75 جنيها، والتفاح الأصفر الإيطالي 85 جنيها، والبلح بـ 50 ، و اليوسفي البلدي بـ 17 جنيها والفراولة 29 جنيها.

وأشار إلى أن سعر الموز بـ 29 جنيها، والجوافة 29 جنيها، وأن الاقبال كبير من قبل المواطنين على البرتقال والموز واليوسفي.

