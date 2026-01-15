دعاء ليلة الإسراء والمعراج للرزق .. احرص عليه بين الآذان والإقامة

ليلة الإسراء والمعراج في هذه الليلة المباركة ، تتجلى عظمة قدرة الله ورحمته الواسعة، حيث ارتقى النبي محمد بروحه وجسده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم إلى السماوات العُلى، في رحلة مليئة بالمعجزات والدروس الإيمانية التي تُذكّر المسلمين بعظمة الخالق، وبضرورة الاقتراب منه بالدعاء والتضرع.

ليلة الإسراء والمعراج فرصة عظيمة للتقرب إلى الله وطلب المغفرة والرحمة والرزق، فهي ليلة استجابة للأمنيات وقضاء الحوائج، حيث يُستحب الإلحاح في الدعاء بكل ما فيه صلاح النفس والعائلة والمسلمين جميعًا، وطلب الخير في الدنيا والآخرة، مع اليقين بأن الله سبحانه وتعالى قادر على تحقيق كل ما يُريد.

دعاء ليلة الإسراء والمعراج للرزق

قال الأزهر الشريف إن ليلة الإسراء والمعراج، التي وقعت في ليلة السابع والعشرين من رجب، من الليالي المباركة التي يُستحب إحياؤها بالعبادات والطاعات لما لها من فضل عظيم وحرمة إيمانية خاصة، فهي ذكرى رحلة النبي التي ارتقى فيها بالروح والجسد إلى السماوات العُلى، وهي مناسبة للتضرع إلى الله وطلب الرزق والبركة في كل شؤون الحياة.

وفيما يلي أدعية خاصة بالرزق في هذه الليلة المباركة:

اللهم في ليلة الإسراء والمعراج افتح لي أبواب رزقك التي لا تُغلق، واغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم ارزقني رزقًا واسعًا طيبًا مباركًا فيه، واجعلني من عبادك الشاكرين.

اللهم يسّر لي رزقي كما يسّرت لنبيك رحلة الإسراء والمعراج، وبارك لي فيما قسمت.

اللهم اجعل لي في هذه الليلة نصيبًا من الرزق الحلال الذي يطمئن به قلبي.

اللهم اغنني من فضلك، واصرف عني الفقر والضيق، واكتب لي سعة في الرزق وراحة في البال.

اللهم ارزقني رزقًا دائمًا لا ينقطع، وخيرًا لا يزول، وبركة تحل في كل ما أملك.

اللهم كما رفعت نبيك في هذه الليلة المباركة، ارفع عني هم الرزق وغم الحاجة.

اللهم اكتب لي الرزق من حيث لا أحتسب، وحقق لي الأمن والطمأنينة في حياتي.

اللهم اجعل رزقي مقرونًا بالعافية، وبارك لي في السعي والعمل والمال.

اللهم وسّع عليّ في رزقي، واكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك.

أدعية ليلة الإسراء والمعراج

اللهم في هذه الليلة المباركة، اغفر لنا ذنوبنا كلها، وتب علينا، وارحمنا، واكتب لنا الخير كله، وباعد بيننا وبين كل شر، ولا تترك لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجة فيها صلاح لنا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين.

اللهم اجعل ليلة الإسراء والمعراج سببًا لاستجابة دعائنا، واهدِ قلوبنا، وأصلح بالنا، وقربنا إليك قرب المحب لا قرب المحتاج، وامنحنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، واحمنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، واجعل القرآن ربيع قلبنا ونور صدرنا، واجعل حزنا وحيرة القلب ذاهبة، وامنحنا الثبات في كل أمورنا.

اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر على نعمة الإيمان والإسلام، سبحانك لا نحصي ثناءً عليك كما أثنيت على نفسك، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، وأستر عيوبنا، واهدنا إلى صراطك المستقيم، واجعل لنا نورًا في قلبنا، ونورًا في قبورنا، ونورًا في سمعنا وبصرنا، ونورًا عن يميننا وشمالنا وفوقنا وتحتنا، ونورًا في حياتنا ومماتنا.

اللهم اهدنا ووفقنا، واجعلنا من عبادك الصالحين، واغسل قلوبنا بماء اليقين، وارزقنا رزقًا حلالًا طيبًا، وبارك لنا فيه، واصرف عنا كل شر، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، وحقق لنا كل أمنياتنا التي فيها الخير في الدنيا والآخرة، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وارفع راية الحق والدين، واجمع شمل أمتنا على الحق، وألف بين قلوبنا، وارزقنا الأمن والإيمان، رَبَّنَا آتِنَا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

اللهم كما حفظت يونس في بطن الحوت ورحمت أيوب بعد الابتلاء، اجعل همومنا فرجًا، وأحزاننا فرحًا، وضيقاتنا يسرا، وسقمنا شفاء، واحفظنا بعونك، وانصرنا على من عادانا، واهدنا ووفقنا لكل خير، وامكر لنا ولا تمكر علينا، ووفقنا لسبيل الحق والهداية المستمرة.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، اللهم اجعل القرآن نور قلبنا ونور صدرنا، ونجنا من كل هم وحزن، وارزقنا فيه التوفيق والسداد، واجعل ليلة الإسراء والمعراج سببًا لتيسير أمورنا ورزقنا، وفرج كروبنا، ودوام السعادة في حياتنا الدنيا والآخرة.