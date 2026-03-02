قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

اقتصادية النواب تناقش أزمة عدم إدراج المواليد الجدد على البطاقات التموينية..اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف مرزوق، الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، حول عدد من القضايا المرتبطة بمنظومة الدعم التمويني؛ في إطار متابعة المجلس لضمان حقوق المواطنين.

وتضمن طلب الإحاطة، عدم إدراج المواليد الجدد على البطاقات التموينية رغم استحقاقهم للدعم؛ بما يؤثر سلبًا على الأسر، ويحد من استفادة الأطفال من مخصصات السلع التموينية، فضلًا عن استمرار حذف أو وقف بعض البطاقات التموينية عن مواطنين رغم إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وهو ما ترتب عليه حرمان عدد من الأسر من الدعم.

كما تضمن طلب الإحاطة، شكاوى متكررة من ضعف جودة رغيف الخبز المدعم وبعض السلع التموينية المتاحة بمنافذ الصرف، الأمر الذي يثير استياء شريحة واسعة من المستفيدين، ويستدعي مراجعة منظومة الرقابة والتوريد لضمان جودة السلع المقدمة، فضلا عن تقديم الحكومة بيانًا تفصيليًا بعدد المواليد الجدد غير المدرجين على البطاقات التموينية، وعدد البطاقات التي تم وقفها أو حذفها خلال الفترة الأخيرة مع بيان أسباب كل حالة، إضافة إلى توضيح الإجراءات المتخذة لتصحيح أوضاع هذه البطاقات، وضمان استفادة الأسر المستحقة من الدعم بصورة كاملة ومنتظمة.

لجنة الشؤون الاقتصادية مجلس النواب بطاقات التموين المواليد الجدد

