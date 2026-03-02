قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
رباب الهواري

تشهد الجولة الحالية من الدوري المصري الممتاز مواجهتين مثيرتين، حيث تتواصل المنافسة بين فرق المقدمة وأسفل الجدول، وسط سعي كل فريق لتحقيق النقاط الثلاث لضمان موقعه في ترتيب الدوري.

 الاتحاد يواجه غزل المحلة

يستعد فريق الاتحاد السكندري لمواجهة قوية أمام غزل المحلة في لقاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
    •    موعد المباراة: الساعة 9:30 مساءً
    •    القناة الناقلة: On Sport 1

يسعى الاتحاد لتعويض نقاطه السابقة وتحسين موقعه في جدول الترتيب، بينما يأمل غزل المحلة في استغلال نقاط القوة لدعم موقفه وتجنب الانزلاق نحو مراكز الخطر. المباراة تعد اختباراً مهماً لكلا الفريقين، خاصة في ظل المنافسة الشرسة على البقاء ضمن الصفوف المتقدمة.

 فاركو يلتقي كهرباء الإسماعيلية

في نفس التوقيت، يلتقي فريق فاركو مع نظيره كهرباء الإسماعيلية في مباراة مرتقبة على أرض الأخير.
    •    موعد المباراة: الساعة 9:30 مساءً
    •    القناة الناقلة: On Sport 2

فاركو يدخل اللقاء بطموح الفوز لضمان الاستقرار في منتصف جدول الترتيب، فيما يسعى كهرباء الإسماعيلية لتحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيره لتعزيز فرصه في الابتعاد عن القاع. المباراة تعد فرصة لكل فريق لإثبات قوته والتأكيد على جاهزيته في البطولة.

تُبث المباريات عبر قنوات On Sport لتغطية كافة الأحداث والتفاصيل الدقيقة، مع تحليل شامل قبل وبعد اللقاء.

