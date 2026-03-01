موقف كامويش من مباراة المقاولون العرب في الدوري المصري

استقر الأهلي، بقيادة المدرب الدنماركي يس توروب، على إعادة الأنجولي كامويش لقائمة الفريق لمواجهة المقاولون العرب الخميس المقبل في الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز، بعد استبعاده من مواجهة زد الأخيرة لأسباب فنية.

تأتي عودة كامويش في توقيت حساس للأهلي، الذي تعثر في الجولة السابقة بعد تعادله 1-1 مع زد إف سي، حيث تقدم زد مبكرًا عن طريق مصطفى سعد ميسي قبل أن يسجل محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل في الدقيقة 89، لتصبح مشاركة كامويش ضرورية لدعم خط الهجوم في مواجهة المقاولون العرب.

راحة قصيرة واستعداد للمقاولون

ومنح الجهاز الفني، بقيادة المدرب الدنماركي ييس توروب، لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب اللقاء، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا، الاثنين، على ملعب مختار التتش، استعدادًا للمواجهة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ويضرب الأهلي موعدًا مع المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري.

ومن المقرر أن تنقل قناة “أون تايم سبورتس” أحداث المباراة، عبر تغطية شاملة تتضمن استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.

ترتيب الأهلي بعد الجولة 20

بهذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، ليواصل مطاردة فرق الصدارة، فيما وصل زد إلى النقطة 26 في المركز السابع، مؤكدًا حضوره القوي هذا الموسم.