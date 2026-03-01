موقف الزمالك من رحيل خوان بيزيرا نهاية الموسم

تلقى البرازيلي خوان بيزيرا نجم نادي الزمالك عدة عروض عربيه خلال الفترة الماضية بعد تألقه مع الأبيض في الدوري المصري.

وحسب تصريحات الإعلامي سيف زاهر فإن اللاعب يمتلك عرضا ضخما من احد الأندية العربية مما أثار الجدل حول مستقبل اللاعب.

ويرغب نادي الزمالك في التمسك بخوان بيزيرا لعدم وجود بديل قوي في مركزه حاليا بجانب إيقاف القيد الذي يمنع الأبيض من إجراء أي تعديل على التشكيل.

وترك الزمالك الباب مفتوحا للعروض الضخمة فإذا حصل البرازيلي على عرض مالي مغر سيتم الموافقة عليه ورحيله نهاية الموسم.

يأتى ذلك في إطار سياسية نادي الزمالك للخروج من الأزمة المالية الطاحنة التي سقط فيها خلال الفترة الماضية بعد سحب أرض أكتوبر.

مباراة الزمالك اليوم

تقام مساء اليوم الأحد مباراة قوية وحاسمة بين بيراميدز والزمالك على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة في ظل الصراع الشرس على صدارة جدول الترتيب، خاصة أن الفريقين يتساويان في عدد النقاط، ما يمنح اللقاء طابعًا حاسمًا في سباق القمة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يستضيف بيراميدز نظيره الزمالك اليوم في تمام التاسعة والنصف مساءً على استاد الدفاع الجوي، وتذاع عبر قناة أون سبورت.