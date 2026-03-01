الزمالك وبيراميدز في قمة الأرقام .. 24 مواجهة و94 هدفا.. من يكسر عقدة التاريخ ويستولى على الصدارة؟

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم إلى واحدة من أكثر مواجهات الموسم اشتعالا حين يحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز في لقاء يحمل عنوانا واضحا فض الشراكة على القمة .

الفريقان يدخلان المباراة برصيد متساوي من النقاط 37 نقطة لكل منهما مع أفضلية فارق الأهداف لصالح الزمالك ما يجعل المواجهة أشبه بمباراة بست نقاط إذ إن الفائز سينفرد بالصدارة ويبعث برسالة قوية لبقية المنافسين بأن الصراع على الدرع لن يكون سهلا هذا الموسم.

لغة الأرقام تمنح الأفضلية للأبيض

حين نتجاوز أجواء القمة وضغوطها ونغوص في التاريخ تفرض الإحصائيات نفسها بقوة فعلى مستوى الدوري الممتاز التقى الفريقان في 17 مباراة حقق الزمالك الفوز في 9 مواجهات مقابل انتصارين فقط لبيراميدز بينما حسم التعادل 6 مباريات بينهما وتعكس الأرقام أفضلية واضحة للفارس الأبيض في المسابقة المحلية الأهم.

أما في جميع البطولات المحلية الدوري وكأس مصر والسوبر المصري فإن سجل المواجهات يرتفع إلى 24 مباراة بينها 4 لقاءات حين كان بيراميدز يحمل اسم الأسيوطي.

وخلال هذه المواجهات فاز الزمالك في 14 مباراة مقابل 4 انتصارات فقط لبيراميدز فيما انتهت 6 مواجهات بالتعادل ما يؤكد هيمنة بيضاء تاريخية على الصدامات المباشرة.

ولم يقتصر التفوق على عدد الانتصارات فقط بل امتد إلى الأرقام التهديفية إذ سجل لاعبو الزمالك 55 هدفا في شباك بيراميدز عبر تاريخ المواجهات مقابل 39 هدفا للفريق السماوي بفارق تهديفي مريح يعكس أفضلية هجومية واضحة للأبيض.

عقدة الكؤوس

إذا كان الدوري يحمل طابع الحسابات الطويلة فإن مواجهات الكؤوس بين الفريقين اتسمت بدراما خاصة غالبا ما ابتسمت للزمالك.

ففي بطولة كأس مصر التقى الفريقان في 4 مناسبات نجح الزمالك في حسم نهائيين لصالحه أبرزها الفوز الكبير بثلاثية نظيفة في نهائي موسم 2018-2019 في مباراة لا تزال محفورة في ذاكرة الجماهير البيضاء.

وربما تحولت ركلات الترجيح إلى عقدة حقيقية لبيراميدز أمام الزمالك بعدما حسم الأبيض 3 مباريات من أصل 4 في الكأس عبر ركلات الحسم كما كرر تفوقه في كأس السوبر المصري مرتين في نصف النهائي بالطريقة ذاتها.

وهذه الأرقام تمنح الزمالك أفضلية نفسية واضحة في حال امتدت أي مواجهة إقصائية بين الطرفين إلى ركلات الحظ.

آخر المواجهات

ورغم التفوق التاريخي للزمالك فإن آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري شهدت انتصارا كبيرا لبيراميدز بثلاثية نظيفة ما يضيف بعدا ثأريا للمباراة الحالية ويمنح الفريق السماوي دافعا معنويا لتكرار التفوق وتقليص الفجوة الرقمية في سجل المواجهات.

في المقابل رد الزمالك بقوة في البطولات الأخرى إذ تفوق في كأس مصر والسوبر المصري ليؤكد أن الصراع بين الفريقين لم يعد تقليديا بل تحول إلى منافسة مباشرة على البطولات الكبرى خلال السنوات الأخيرة.

صراع الأهداف

تشير الأرقام إلى أن مباريات الزمالك وبيراميدز غالبا ما تكون غنية بالأهداف بمعدل تهديفي مرتفع نسبيا قياسا بعدد المواجهات ويظل المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق الهداف التاريخي لمباريات الفريقين برصيد 4 أهداف بعدما ترك بصمته الواضحة في عدة مواجهات حاسمة.

هذا الزخم الهجومي يرفع سقف التوقعات قبل لقاء الليلة خاصة في ظل تقارب المستوى الفني بين الفريقين هذا الموسم وقدرتهما على صناعة الفرص واستغلالها.

قمة قد تعيد كتابة التاريخ

المباراة الحالية ليست مجرد محطة جديدة في سجل طويل من المواجهات بل قد تشكل نقطة تحول في ميزان القوى فبيراميدز يسعى لتقليص الفارق التاريخي وتحويل تفوقه الأخير في الدوري إلى انطلاقة جديدة نحو القمة بينما يتطلع الزمالك لتأكيد أفضليته الرقمية وترجمة التاريخ إلى واقع يعزز صدارته.

وبين أرقام الماضي وضغوط الحاضر يبقى ملعب المباراة هو الحكم الأخير ولكن ما تؤكده الإحصائيات بوضوح أن الزمالك يدخل المواجهة مسلحا بتاريخ متفوق وأرقام داعمة في حين يبحث بيراميدز عن كتابة فصل جديد يقلص الفجوة ويغير المعادلة.

قمة الليلة ليست فقط صراعا على ثلاث نقاط بل مواجهة بين تاريخ يميل للأبيض وطموح سماوي يسعى لإعادة التوازن في واحدة من أكثر مباريات الموسم انتظارا وإثارة.