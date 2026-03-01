قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع بنوك الاستثمار آليات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي
قطر تعلن استمرار تعليق رحلاتها الجوية مؤقتًا
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكرواتي سبل احتواء التصعيد العسكري بالمنطقة
مصدر مصري مسؤول يؤكد موقف القاهرة الداعي إلى حل الأزمات الإيرانية بالطرق الدبلوماسية
لبنان على صفيح ساخن.. اجتماع عاجل لمجلس الدفاع بعد تصاعد الأزمة «الإيرانية – الإسرائيلية»
«الأوقاف»: مُبادرة «صحح مفاهيمك» مستمرة.. و749 قافلة دعوية بالمدارس خلال شهر رمضان
باكستان: إصابة 5 أشخاص جراء اشتباكات بمحيط القنصلية الأمريكية
مصدر مصري ينفي ما تداولته وسائل إعلام عبرية بشأن إبلاغ إسرائيل مصر بخطة الهجوم على إيران
أمطار على الإسكندرية تزامنا مع نوة أنواء السلوم
سلطنة عمان: سنتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي محاولات للمساس بسلامة البلاد
حالات تصل فيها جريمة الاختلاس إلى السجن المؤبد .. تعرّف عليها
بميزانية 18.1مليار جنيه.. وزير الري يكشف ملامح الخطة الاستثمارية لعام 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الزمالك وبيراميدز في قمة الأرقام .. 24 مواجهة و94 هدفا.. من يكسر عقدة التاريخ ويستولى على الصدارة؟

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم إلى واحدة من أكثر مواجهات الموسم اشتعالا حين يحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز في لقاء يحمل عنوانا واضحا فض الشراكة على القمة .

الفريقان يدخلان المباراة برصيد متساوي من النقاط 37 نقطة لكل منهما مع أفضلية فارق الأهداف لصالح الزمالك ما يجعل المواجهة أشبه بمباراة بست نقاط إذ إن الفائز سينفرد بالصدارة ويبعث برسالة قوية لبقية المنافسين بأن الصراع على الدرع لن يكون سهلا هذا الموسم.

لغة الأرقام تمنح الأفضلية للأبيض

حين نتجاوز أجواء القمة وضغوطها ونغوص في التاريخ تفرض الإحصائيات نفسها بقوة فعلى مستوى الدوري الممتاز التقى الفريقان في 17 مباراة حقق الزمالك الفوز في 9 مواجهات مقابل انتصارين فقط لبيراميدز بينما حسم التعادل 6 مباريات بينهما وتعكس الأرقام أفضلية واضحة للفارس الأبيض في المسابقة المحلية الأهم.

أما في جميع البطولات المحلية الدوري وكأس مصر والسوبر المصري فإن سجل المواجهات يرتفع إلى 24 مباراة بينها 4 لقاءات حين كان بيراميدز يحمل اسم الأسيوطي.

وخلال هذه المواجهات فاز الزمالك في 14 مباراة مقابل 4 انتصارات فقط لبيراميدز فيما انتهت 6 مواجهات بالتعادل ما يؤكد هيمنة بيضاء تاريخية على الصدامات المباشرة.

ولم يقتصر التفوق على عدد الانتصارات فقط بل امتد إلى الأرقام التهديفية إذ سجل لاعبو الزمالك 55 هدفا في شباك بيراميدز عبر تاريخ المواجهات مقابل 39 هدفا للفريق السماوي بفارق تهديفي مريح يعكس أفضلية هجومية واضحة للأبيض.

عقدة الكؤوس

إذا كان الدوري يحمل طابع الحسابات الطويلة فإن مواجهات الكؤوس بين الفريقين اتسمت بدراما خاصة غالبا ما ابتسمت للزمالك.

ففي بطولة كأس مصر التقى الفريقان في 4 مناسبات نجح الزمالك في حسم نهائيين لصالحه أبرزها الفوز الكبير بثلاثية نظيفة في نهائي موسم 2018-2019 في مباراة لا تزال محفورة في ذاكرة الجماهير البيضاء.

وربما تحولت ركلات الترجيح إلى عقدة حقيقية لبيراميدز أمام الزمالك بعدما حسم الأبيض 3 مباريات من أصل 4 في الكأس عبر ركلات الحسم كما كرر تفوقه في كأس السوبر المصري مرتين في نصف النهائي بالطريقة ذاتها.

وهذه الأرقام تمنح الزمالك أفضلية نفسية واضحة في حال امتدت أي مواجهة إقصائية بين الطرفين إلى ركلات الحظ.

آخر المواجهات

ورغم التفوق التاريخي للزمالك فإن آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري شهدت انتصارا كبيرا لبيراميدز بثلاثية نظيفة ما يضيف بعدا ثأريا للمباراة الحالية ويمنح الفريق السماوي دافعا معنويا لتكرار التفوق وتقليص الفجوة الرقمية في سجل المواجهات.

في المقابل رد الزمالك بقوة في البطولات الأخرى إذ تفوق في كأس مصر والسوبر المصري ليؤكد أن الصراع بين الفريقين لم يعد تقليديا بل تحول إلى منافسة مباشرة على البطولات الكبرى خلال السنوات الأخيرة.

صراع الأهداف

تشير الأرقام إلى أن مباريات الزمالك وبيراميدز غالبا ما تكون غنية بالأهداف بمعدل تهديفي مرتفع نسبيا قياسا بعدد المواجهات ويظل المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق الهداف التاريخي لمباريات الفريقين برصيد 4 أهداف بعدما ترك بصمته الواضحة في عدة مواجهات حاسمة.

هذا الزخم الهجومي يرفع سقف التوقعات قبل لقاء الليلة خاصة في ظل تقارب المستوى الفني بين الفريقين هذا الموسم وقدرتهما على صناعة الفرص واستغلالها.

قمة قد تعيد كتابة التاريخ

المباراة الحالية ليست مجرد محطة جديدة في سجل طويل من المواجهات بل قد تشكل نقطة تحول في ميزان القوى فبيراميدز يسعى لتقليص الفارق التاريخي وتحويل تفوقه الأخير في الدوري إلى انطلاقة جديدة نحو القمة بينما يتطلع الزمالك لتأكيد أفضليته الرقمية وترجمة التاريخ إلى واقع يعزز صدارته.

وبين أرقام الماضي وضغوط الحاضر يبقى ملعب المباراة هو الحكم الأخير ولكن ما تؤكده الإحصائيات بوضوح أن الزمالك يدخل المواجهة مسلحا بتاريخ متفوق وأرقام داعمة في حين يبحث بيراميدز عن كتابة فصل جديد يقلص الفجوة ويغير المعادلة.

قمة الليلة ليست فقط صراعا على ثلاث نقاط بل مواجهة بين تاريخ يميل للأبيض وطموح سماوي يسعى لإعادة التوازن في واحدة من أكثر مباريات الموسم انتظارا وإثارة.

الزمالك بيراميدز الدوري المصري الدوري كأس مص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21 بسبب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

تفاصيل عودة الطفلة لينا لوالدتها الكندية

الأب خطفها من كندا لـ طنطا .. تفاصيل عودة الطفلة لينا لوالدتها الكندية| صور

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

ترشيحاتنا

يمنى عياد

يمنى عياد تحصد برونزية بطولة بلغاريا الدولية للملاكمة

بيراميدز والزمالك

تشكيل بيراميدز والزمالك المتوقع لحسم قمة بطولة الدوري

الروسي ديمتري ياكوفليف

أزمات الزمالك لا تنتهى.. اتحاد الطائرة يجمد المحترف الروسي حتى نهاية الموسم

بالصور

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

أقل من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات مُستعملة بالسوق المصرية ‏| تعرّف على مواصفاتها

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد