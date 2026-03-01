قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجديد حبس المتهمة بقتل عروس بورسعيد 15 يوما على ذمة التحقيق
موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية–الإيرانية
في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية - الإيرانية
جمبلاط: جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي من أولويات الإنتاج الحربي
الحكومة: جارٍ اتخاذ إجراءات نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي.. ودمج 7 هيئات اقتصادية
وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة
الصين تستنكر الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتدعو إلى وقف فوري للعمل العسكري
بمناسبة عيد الفطر.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية.. اليوم
وزير الكهرباء يطمئن المصريين: الشبكة قوية ووحدات التوليد تعمل بالوقود المكافئ
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وإصابة أربعة من طاقمها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

هل يفكر الأهلي فى اقالة ييس توروب .. وما هى السنياريوهات القادمة داخل القلعة الحمراء ؟

توروب
توروب

شهدت أروقة النادي الأهلي موجة من التساؤلات حول مستقبل ييس توروب المدير الفني للأهلي بعد التعادل الأخير مع فريق زد إلا أن مصادر داخل النادي أكدت أن إدارة النادي لا تفكر مطلقا في إقالته حاليا وأن الأولوية تنصب على دعم الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة خاصة مع ضغط  المباريات المهمة في الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي هذا القرار في ظل تأكد ويقين الإدارة بأن التعادل الأخير لا يعكس الصورة الحقيقية لفريق الأهلي خاصة أن الفريق يمتلك الكثير من الأوراق القوية قادرة على استعادة الانتصارات في المباريات القادمة. 

وتؤكد المصادر أن التركيز منصب حاليا على استعادة الانضباط الفني وتنفيذ خطة الجهاز الفني بدقة أكبر بدلا من التفكير في قرارات سريعة قد تؤثر على استقرار الفريق.

الدوري ومواجهة الترجى

الأهلي يمر حاليا بفترة حرجة من المنافسات حيث تنتظره مباريات مهمة في الدوري خلال المرحلة الحاسمة بعد نهاية الدور الأول وهو ما يتطلب استقراراً فنياً وإدارياً بالإضافة إلى ذلك الفريق يستعد لمواجهة صعبة أمام الترجى التونسي في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا وهي مباراة مفصلية قد تحدد مصير الأهلي في البطولة القارية.

ويضع الجهاز الفني أولوياته في الحفاظ على جاهزية اللاعبين بدنيا وفنيا مع الاستفادة القصوى من كل فرصة تحضيرية قبل المباريات الكبرى بما في ذلك استراتيجيات خط الدفاع والهجوم والتحكم في إيقاع المباريات.

السيناريوهات القادمة 

المصادر المسئولة داخل النادي كشفت أن إدارة الأهلي وضعت عدة سيناريوهات للتعامل مع المرحلة المقبلة منها دعم كامل للجهاز الفني والتأكيد على ثقة الإدارة في ييس توروب وطاقمه مع توفير كل الإمكانيات التدريبية والفنية لإعداد الفريق للمباريات الحاسمة بالاضافة الى مراجعة خطط واستراتيجيات المباريات والتركيز على تصحيح الأخطاء الفنية سواء في الدفاع أو الهجوم وتحليل أداء اللاعبين بدقة قبل كل مواجهة.

تجنب القرارات السريعة

مصادر الأهلي أكدت أن الإدارة تعلم جيداً أن أي قرار بالرحيل المفاجئ للمدرب في مثل هذه المرحلة قد يضر بالفريق على المدى القريب خاصة مع ضغط المباريات وتحديات البطولة الأفريقية وهو ما يجعل الثقة بالجهاز الفني هي الخيار الأمثل للحفاظ على الاستقرار.

كما أن الإدارة ترى أن التعادل مع زد مجرد عقبة مؤقتة ولا يشكل مؤشراً حاسماً على أداء الفريق خاصة مع قوة المنافسة في الدوري ومواجهة الفرق الكبرى في القمة وهو ما يعزز خيار استمرار ييس توروب وطاقمه الفني دون تدخلات سلبية.

النادي الأهلي الأهلي ييس توروب توروب زد الدوري دوري أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ترشيحاتنا

زكاة الفطر 2026

دار الإفتاء حددت قيمتها.. كم تبلغ زكاة الفطر 2026 فى مصر؟

عيد الفطر

كم يتبقى على عيد الفطر 2026؟.. الحسابات الفلكية تكشف التفاصيل

معاشات شهر مارس

فاضل كام يوم؟.. صرف معاشات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

بالصور

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد