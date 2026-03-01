هل يفكر الأهلي فى اقالة ييس توروب .. وما هى السنياريوهات القادمة داخل القلعة الحمراء ؟

شهدت أروقة النادي الأهلي موجة من التساؤلات حول مستقبل ييس توروب المدير الفني للأهلي بعد التعادل الأخير مع فريق زد إلا أن مصادر داخل النادي أكدت أن إدارة النادي لا تفكر مطلقا في إقالته حاليا وأن الأولوية تنصب على دعم الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة خاصة مع ضغط المباريات المهمة في الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي هذا القرار في ظل تأكد ويقين الإدارة بأن التعادل الأخير لا يعكس الصورة الحقيقية لفريق الأهلي خاصة أن الفريق يمتلك الكثير من الأوراق القوية قادرة على استعادة الانتصارات في المباريات القادمة.

وتؤكد المصادر أن التركيز منصب حاليا على استعادة الانضباط الفني وتنفيذ خطة الجهاز الفني بدقة أكبر بدلا من التفكير في قرارات سريعة قد تؤثر على استقرار الفريق.

الدوري ومواجهة الترجى

الأهلي يمر حاليا بفترة حرجة من المنافسات حيث تنتظره مباريات مهمة في الدوري خلال المرحلة الحاسمة بعد نهاية الدور الأول وهو ما يتطلب استقراراً فنياً وإدارياً بالإضافة إلى ذلك الفريق يستعد لمواجهة صعبة أمام الترجى التونسي في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا وهي مباراة مفصلية قد تحدد مصير الأهلي في البطولة القارية.

ويضع الجهاز الفني أولوياته في الحفاظ على جاهزية اللاعبين بدنيا وفنيا مع الاستفادة القصوى من كل فرصة تحضيرية قبل المباريات الكبرى بما في ذلك استراتيجيات خط الدفاع والهجوم والتحكم في إيقاع المباريات.

السيناريوهات القادمة

المصادر المسئولة داخل النادي كشفت أن إدارة الأهلي وضعت عدة سيناريوهات للتعامل مع المرحلة المقبلة منها دعم كامل للجهاز الفني والتأكيد على ثقة الإدارة في ييس توروب وطاقمه مع توفير كل الإمكانيات التدريبية والفنية لإعداد الفريق للمباريات الحاسمة بالاضافة الى مراجعة خطط واستراتيجيات المباريات والتركيز على تصحيح الأخطاء الفنية سواء في الدفاع أو الهجوم وتحليل أداء اللاعبين بدقة قبل كل مواجهة.

تجنب القرارات السريعة

مصادر الأهلي أكدت أن الإدارة تعلم جيداً أن أي قرار بالرحيل المفاجئ للمدرب في مثل هذه المرحلة قد يضر بالفريق على المدى القريب خاصة مع ضغط المباريات وتحديات البطولة الأفريقية وهو ما يجعل الثقة بالجهاز الفني هي الخيار الأمثل للحفاظ على الاستقرار.

كما أن الإدارة ترى أن التعادل مع زد مجرد عقبة مؤقتة ولا يشكل مؤشراً حاسماً على أداء الفريق خاصة مع قوة المنافسة في الدوري ومواجهة الفرق الكبرى في القمة وهو ما يعزز خيار استمرار ييس توروب وطاقمه الفني دون تدخلات سلبية.