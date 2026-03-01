قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن اليوم.. وهذه حالات الجمع بينه والمرتب

معتز الخصوصي

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الأحد، عملية صرف معاشات شهر مارس  لـ 11.5 مليون مستحق.

ووضعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كافة الاستعدادات اللازمة لعملية صرف معاشات شهر مارس 2026 لـ 11.5 مليون مواطن حيث تبدأ  عملية الصرف صباح اليوم الأحد من جميع منافذ الصرف ، وذلك لضمان وصول المعاشات لجميع المستحقين .

صرف معاشات شهر مارس

وينتظر  أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لتوفير احتياجاتهم المعيشية، حيث تصرف من خلال جميع منافذ الصرف " ماكينات ATM ، ومكاتب البريد وبنك ناصر الإجتماعي"، بما يضمن سهولة ويسر حصول المستحقين على مستحقاتهم، وتقليل الزحام وتجنب أي معوقات تواجه المواطنين خلال عملية الصرف.

وقال مصدر مسؤول إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وضعت الاستعدادات اللازمة لتيسير صرف المعاشات وتتابع  بشكل مستمر الإجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بعملية صرف المعاشات لضمان انتظام صرفها  بكفاءة عالية.

وأضاف المصدر أن الاستعدادات التي اتخذتها الهيئة خلال صرف معاشات الشهر الماضي أسهمت في تيسير الخدمة لأصحاب المعاشات وأسرهم .

يذكر أن يستفيد من منظومة المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن،  وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان انتظام صرف المستحقات التأمينية في مواعيدها المقررة.

كما ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 على الشروط والضوابط المنظمة للاشتراك في تأمين البطالة، حيث يسري التأمين على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص والوحدات الاقتصادية التابعة لها، بشرط ألا يتجاوز سن المؤمن عليه 60 عامًا للاستفادة من هذا التأمين.

وفيما يلى حالات الجمع بين المرتب والمعاش فى قانون التأمينات والمعاشات .

* الجمع بين المعاش والمرتب في قانون التأمينات والمعاشات 

ونص قانون التأمينات والمعاشات ، على حالات يتم خلالها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية:

وفقًا لـ قانون التأمينات والمعاشات ، يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.

- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعاشات المستحقين صرف معاشات شهر مارس 2026 منافذ الصرف

