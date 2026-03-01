قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ مطروح عدداً من الملفات الخدمية و تنفيذ المشروعات التنموية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الوادي الجديد
وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الوادي الجديد
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الأحد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بدفع وتيرة العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، ومتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية خلال الاجتماع مع المحافظين الجدد ونوابهم عقب أداء اليمين الدستورية لتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة.

وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري لدفع وتيرة العمل في تلك المشروعات ، وفي مقدمتها رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية، وتطوير المراكز والمدن والكهرباء والإطفاء وتحسين البيئة ، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين من أبناء المحافظة أو المترددين عليها.

كما ناقشت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع محافظ مطروح  جهود المحافظة لتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، ودعم البنية التحتية اللازمة لمنظومة النظافة، خاصة خلال فترات الصيف و التي تشهد توافد أعداد كبيرة من الزائرين، مع التأكيد على تطبيق معايير الاستدامة البيئية والتوسع في مشروعات التدوير وتقليل المخلفات.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة جهود في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الجديدة بالمحافظة في عدد من المجالات التي تتميز بها بما يساهم في توفير فرص عمل لابناء مطروح ، وأشارت د.منال عوض إلي توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بالعمل علي تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، والتنسيق بين الجهات المعنية لتسريع إصدار التراخيص اللازمة ، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل السياحة البيئية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتنمية الزراعية، بما يعزز من فرص التشغيل لأبناء مطروح ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.

وأكدت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، أن محافظة مطروح تمثل أحد المحاور التنموية الواعدة على خريطة الاستثمار والسياحة في مصر، خاصة مع ما تشهده منطقة الساحل الشمالي من طفرة عمرانية وتنموية غير مسبوقة، مشددة على أهمية التكامل بين خطط التنمية المحلية والاعتبارات البيئية لضمان استدامة الموارد الطبيعية والحفاظ على الطابع البيئي الفريد للمحافظة.

كما تطرق اللقاء كذلك إلى جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح فيما يخص منظومة تقنين أراضي الدولة والتصالح علي مخالفات البناء والمتغيرات المكانية ، حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة علي ضرورة التصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي الدولة والبناء المخالف والإزالة في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الشأن .

ومن جانبه، استعرض محافظ مطروح جهود المحافظة في توفير السلع الغذائية للمواطنين في مختلف المراكز والمدن بمطروح خلال شهر رمضان المبارك بأسعار وجودة مناسبة للتخفيف علي المواطنين من مختلف الطبقات الاجتماعية والتوسع في تنفيذ المبادرات المجتمعية في هذا المجال بالتعاون مع المجتمع المدني والشركات والمؤسسات الحكومية المعنية .

كما عرض اللواء دكتور محمد الزملوط أهم الجهود المبذولة لتنفيذ المشروعات الجارية في مختلف المجالات الحيوية التي تمس حياة المواطنين ، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل مع الوزارة لتذليل أي معوقات وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الوزارة علي استمرار المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظة، مع تقديم الدعم اللازم ، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بكافة المحافظات، وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والسياحية التي تتمتع بها محافظة مطروح.

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

