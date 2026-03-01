هازارد: لم أسع لتعويض رونالدو.. ومونييه تعمد إصابتي في أصعب لحظاتي مع ريال مدريد

كشف النجم البلجيكي المعتزل إيدين هازارد عن كواليس تجربته مع ريال مدريد، متحدثًا بصراحة عن الضغوط التي رافقته منذ انتقاله إلى النادي الملكي، إضافة إلى الواقعة التي يعتبرها نقطة التحول الأبرز في مسيرته هناك.

وأوضح هازارد أنه لم يفكر يومًا في مسألة تعويض رحيل كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن الأمر كان خارج حساباته تمامًا، قائلًا إن تعويض لاعب بمثل أرقام وتأثير رونالدو يعد مهمة شبه مستحيلة.

وأضاف أنه كان يسعى فقط للاستمتاع بكرة القدم وخوض تجربة اللعب في ملعب "سانتياجو برنابيو" بكل ما يحمله من أجواء خاصة.

وعن أصعب لحظة عاشها بقميص ريال مدريد، أشار هازارد إلى التدخل الذي تعرض له من مواطنه توماس مونييه، معتبرًا أنه كان قاسيًا ومؤثرًا على مسيرته.

وأوضح أنه كان يشعر وقتها بأنه في أفضل حالاته البدنية والفنية، قبل أن تتسبب تلك الإصابة في إيقاف انطلاقته وإرباك مساره مع الفريق.

واختتم هازارد حديثه بالتأكيد على أن تلك اللحظة غيرت الكثير في رحلته داخل النادي، بعدما كان يعتقد أنه بدأ يستعيد مستواه الحقيقي ويقدم أفضل ما لديه.